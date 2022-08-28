نادين الراسي تهدد وزيرا جورج لم يمت كَمْا يجب.. ووالدتها تتحدث بحرقة وألم

وجهت الفنانة نادين الراسي، رسالة إلَّى وزيرة الأشغال العامة اللبنانية، عقب وفاة شقيقها المطرب جورج الراسي، فِيْ حادث مروري مروع، بعد عودته من حفل غنائي فِيْ سوريا يوم السبت.

وقال الراسي فِيْ أول ظهُور إعلامي له من كنيسة القديسين سرجيوس وباخوس المنصف – جبيل “لوزير الأشغال إذا لم تضع تمثال جورج هناك وتقول يا فنان نقتل. قتلنا نحن وأنت أختك وأمك وأخوك ووالدك وابنك. الله يحرق قلبك لابنك كَمْا تحترق قلوبنا.

وأضافت الفنانة اللبنانية “الكل حزين ومظلوم على يد جورج. جورج ليس لنا فقط. إنه فنان وكلنا فقدناه. فقدناه بثمن بخس. لم يمت شهِيْدًا على الحدود ولا يموت مثله”. يجب أن يبلغ من العمر 41 سنة و 7 سنوات.

وتابع “طلاب الجامعة يموتون على الطرق غير المأهُولة. ذهب إلَّى سوريا وغنى وعاد. إذا رأيت ما يصطدم به، فلن تصدقه، كأن شخصًا ما يريد قتله “.

وتساءل الراسي “هل يعقل أن يكون هناك كتلة إسمنتية فِيْ منتصف الطريق وليس هناك نور ولا دليل على وجودها وأشارت “هذا طريق سريع دولي، وكنت أسافر فِيْ منتصف الطريق، واصطدمت بالمربع، وتوفِيْت زينة أيضًا”.

وردًا على سؤال، ردت بتنزيل الدولة اللبنانية المسؤولية، علقت نادين “عَنّْدما تكون هناك دولة، قل لي رفع دعوى قضائية ضدها”.

كَمْا ظهرت والدة جورج الراسي فِيْ مقابلة مع قناة MTV من داخل الكنيسة قائلة “جورج تالا” يكسب لقمة العيش ويعيش من أجل ابنه. جورج لديه الكثير من الأغاني التوعوية بحوادث السيارات، لكنه ذهب وتفاجأ من كتلة اسمنتية فِيْ الشارع “.

نشرت الفنانة نادين الراسي مقطع فِيْديو عبر خاصية “ستوري” على إنستجرام، ظهر فِيْه شقيقها الراحل جورج الراسي وهُو يغني أغنية “ست الحبايب” لوالدتهما وسط البحر.

وعلقت الفنانة الحزينة على وفاة شقيقها بعد حادث مروري مروع يوم السبت وقالت إن “قلب والدتهما انكسر”.

ونشر الراسي، الأحد، مقطعًا جديدًا يشرح خطورة الطريق الذي شهد الحادث وقتل شقيقه، ويوضح وجود حاجز خرساني فِيْ المكان الخطأ، حيث علقت نادين بأن “الدولة تسببت فِيْ موتها”. . شقيق.”

وحظي المقطعان بتعاطف كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي من الفنانة وعائلتها.

توفِيْ جورج الراسي، صباح اليوم السبت، بعد تعرضه لحادث مروع فِيْ منطقة المصنع، بعد الحدود مع لبنان، قادما من سوريا.

وقررت أسرة الفنان الراحل إقامة جنازته ظهر اليوم الاثنين، لتلقي التعازي يومي الأحد والاثنين.