نادين الراسي توجه رسالة لماجدة الرومي بعد تكفلها بتأهِيْل “طريق الموت”

شكرت أسرة الفنان اللبناني جورج الراسي النجمة ماجدة الرومي على ضمان إعادة تأهِيْل “طريق الموت” بين سوريا ولبنان الذي توفِيْ فِيْه الفنان جورج.

وثقت الفنانة نادين الراسي رسالة شكر إلَّى ماجدة الرومي عبر حساباتها على موقعها الإعلامي، قالت فِيْها من البابا خليل، ماما إلهام، أختي الكبرى ساندرين، أخي جورج الرومي. الراسي، أخي. سيباستيان اختي الصغيرة المحبوبة راحيل أنا وكل عائلة الراسي ألف تحية وشكرًا لأختنا العزيزة والعزيزة ماجدة الرومي والجيش اللبناني بدمك يا أخي صار طريق الموت. طريق عبور … المسيح قام “.

وصلت تغريدة نادين الراسي تعليقا على الخبر من موقع “صراحة” نقلا عَنّْ مصادرها التي أكدت أن الطريق الذي توفِيْ فِيْه الفنان جورج الراسي فِيْ حادث مروري مروع سيتم تدشينه نتيجة سيارته. الاصطدام مع فاصل الاسمنت عَنّْد نقطة المصنع – البقاع.

وأكدت المصادر أن مكتب الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي رعى تأهِيْل الطريق بإشراف الفوج الهندسي بالجيش اللبناني لمنع تكرار الحوادث.

إعادة تأهِيْل “طريق الموت” عَنّْد مدخل مدينة “عَنّْجر” شرقي لبنان، ووضع أضواء وتصميمات على مسافة 200 متر للتحذير من خطر الفاصل الإسمنتي، وتركيب عاكس لمنع حركة المرور. الحوادث.

يشار إلَّى أن حادث السيارة المروع الذي أودى بحياة الفنان جورج الراسي، أبرز إهمال الطرق اللبنانية، خاصة بعد أن ألقى أهل الضحية ونجوم الفن باللوم على الحكومة اللبنانية لما حدث، بسبب الخطأ التصميمي الفادح الذي قام به العالم. الطريق يعاني فِيْ لبنان.

توفِيْ الفنان اللبناني جورج الراسي، فِيْ الساعات الأولى من صباح السبت 27 آب، بعد تعرضه لحادث مروري على الطريق الدولي الذي يفصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

وقع الحادث بعد اصطدام سيارة جورج بحاجز وسيط فِيْ ورشة المصنع عَنّْد نقطة التقسيم بين الحدود اللبنانية والسورية، عَنّْدما كان قادمًا من دمشق، وعمل أفراد الحماية المدنية على إخراج الجثة من داخل السيارة ونقلها إلَّى تعَنّْايل العامة. مستشفى.

وحضر جنازته العديد من نجوم الفن والمشاهِيْر، وقدمت فرقة موسيقية مجموعة متنوعة من المقطوعات منها مقطوعة الراحل جورج الراسي، خاصة “أنت الحب” التي اشتهرت بتقديمها فِيْ سن مبكرة. وسط حالة من البكاء والحزن بين أهلها وأصدقائها وأقاربها والمشيعين بشكل عام حيث حمل بعضهم الورود والبعض حمّل صور المتوفاة.