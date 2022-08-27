نادين الراسي عمرها ديانتها زوجها واهم المعلومات، نادين الراسي فنانة لبنانية قامت بالعديد من الافلام والمسلسلات الجميلة، ولدت آلفنانة نادين الراسي في قرية رحبة في لبنان، وهي اخت الفنان الرحل جورج الراسي الذي توفي اثر حادث مروع في صباح يوم السبت الموافق ٢٧ من شهر اغسطس الحالي لعام ٢٠٢٢م، بدأ الحديث عن الفنانة نادين الراسي بعد وفاة اخوها الفنان جورج الراسي.

من هي نادين الراسي

كانت نادين الراسي تعمل في مودل في الأزياء والفساتين، اصبحت الفنانة نادين الراسي ضمن طواقم العمل الفني اللبناني وذلك بالصدفة، حيث كانت الفنانة نادين الراسي قد ظهرت في العديد من الألبومات الفنية وجعلت من ظهورها محط نظر للكثير من المخرجين الفنيين لجمال ظهورها وتمثيلها الرائع في تلك الألبومات، بدأت الفنانة نادين الراسي شهرتها أثر ظهورها الأول في مسلسل الباشوات الذي ظهرت فيه بإطلالة جميلة وبعد هذا المسلسل قامت بالعديد من الأعمال الفنية الذي اكسبتها الشهرة الواسعة.

السيرة الذاتية نادين الراسي

وبالحديث عن السيرة الذاتية لنادين الراسي، سوف نوافيكم بكافة المعومات حول الممثلة نادين الراسي وعمرها وديانتها وزوجها، تابع التفاصيل أدناه.

الاسم : نادين الراسي.

تاريخ الميلاد: 4 سبتمبر 1979م.

العمر في 2019 : 40 سنة.

محل الميلاد : ولدت في رحبة – لبنان.

الجنسية : لبنانية.

ديانة نادين الراسي: المسيحية.

زوج نادين الراسي: تزوجت زوجين.

الوزن : 60 كجم.

الطول : 166 سم.

البرج الفلكي : برج العذراء.

بداية مشوارها الفني : بدأت مشوارها الفني عام 1999م.

نادين الراسي عمرها ديانتها زوجها

بالحديث عن أهم المعلومات عن الفنانة نادين الراسي، فقد أوجزنا الحديث عنها وكافة التفاصيل التي تختص بالفنانة نادين الراسي، حيث تعتبر نادين الراسي لبنانية الجنسية وعمرها 44 عامًا، وتعيش في لبنان حاليًا وهي ممثلة لبنانية مشهورة، اكتسبت شهرتها بدايًة من الألبومات التي شاركت فيها، ثم انتقلت الى التمثيل بالصدفة.

تعتبر الفنانة نادين الراسي نموذجًا للفن اللبنان الجميل، حيث قامت بأدوار جميلة جدًا في العديد من المسلسلات والأفلام، الفنانة نادين الراسي أخت الفنان الراحل جورج الراسي الذي توفي أثر حادث مروعفي صباح يوم السبت الموافق 27 أغسطس 2022.