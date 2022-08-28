نادين الراسي قبل وبعد ، تصدرت منصات التواصل الاجتماعي بحثاً عن المعلومات التي تتعلق بحياة الفنانة والممثلة نادين الراسي ، والتي عرفت بأشهر وأبرز العاملين في الوسط الفني من اللبنانيات ، حظيت على اهتمام كبير من قبل المتابعين لها ،وجاءت تلك الاهتمامات نتيجة الاعمال الفنية الرائعة التي عملت على تقديمها حققت شهرة كبيرة الفنانة نادين الراسي والتي حقققت خلالها نجاحاً باهراً ، تابعوا معنا .

من هي نادين الراسي

نادين الراسي ممثلة من أصل لبناني وجنسية. ولدت في محافظة الشمال في 4 سبتمبر 1979. بدأت مشوارها الفني عندما عملت عارضة أزياء في المقاطع الموسيقية، وكان دخولها إلى التمثيل صدفة عام 1999، حيث شاركت في مسلسل البشوات، و بعد ذلك استمرت أعمالها الفنية، وقدمت العديد من الأعمال المتميزة، ولعل أشهر الأعمال التي قدمتها كانت مسلسل “جريمة الشغف”، ومسلسل “غنوجة بيا”، ومسلسل “ابني”.

سيرة نادين الراسي

في ظل الحديث عن الممثلة اللبنانية نادين الراسي نقدم لكم أهم المعلومات عنها

الاسم الكامل نادين خليل الراسي.

الاسم المستعار نادين الراسي.

مكان الميلاد قرية الرحبة، محافظة الشمال، لبنان.

تاريخ الميلاد ولدت في 4 سبتمبر 1979.

العمر 42 سنة.

الجنسية لبناني.

الدين والمعتقد المسيحية.

الوضع العائلي مطلق.

اسم الزوج تزوجت مرتين في حياتها الاولى من حاتم حدشيتي والثانية من جيسيكا ابي نادر.

الأبناء لديها ثلاثة مارك ومارسيل وكارل.

التحصيل العلمي غير معروف.

اللغة الأم العربية.

لغات أخرى الإنجليزية.

المهنة ممثلة.

سنوات العمل من 1999 حتى يومنا هذا.

نادين الراسي قبل وبعد

وتعتبر نادين الراسي من نجمات الصف الأول في لبنان، لما استطاعت من تقديم أعمال مميزة، وحققت من خلالها شهرة كبيرة في جميع أنحاء الوطن العربي. أما شكل الفنانة نادين الراسي قبلها وبعدها فهو كالتالي

كم عمر نادين الراسي

نادين الراسي تبلغ من العمر 42 عامًا. ولدت في 4 سبتمبر 1979. قد تنحدر من عائلة لبنانية الأصل والجنسية. قد يعتبر الفنان الشهير جورج الراس شقيقها الوحيد.

من هو زوج نادين الراسي

نادين الراسي غير متزوجة حاليا، لكنها تزوجت مرتين خلال حياتها، المرة الأولى كانت من رجل يدعى حاتم حدشيتي عام 1996 عندما كان عمرها 17 عاما، وأنجبت ابنها الأول مارك، وبعد الانفصال. منه، تزوجت من الممثل ورجل الأعمال اللبناني جيسكار أبي نادر عام 2001، واستمر زواجهما خمسة عشر عامًا، وأنجبا منها ولدان هما كارل ومارسيل.

أبرز أعمال نادين الراسي

قدمت نادين الراسي العديد من الأعمال الفنية التي استطاعت أن تبدعها لنفسها من خلال هذه الأعمال، وقاعدة جماهيرية كبيرة، ومن أبرز الأعمال التي قدمتها ما يلي

مسلسل البشوات 2009

مسلسل زمن الاوغاد 2003

مسلسل حواء في التاريخ 2007

مسلسل عصر الحريم 2008

سلسلة الليلة الماضية 2008.

مسلسل خطئي 2011.

مسلسل لولا لوف 2012.

مسلسل منبر الموتى 2013.

سلسلة الاخوة 2014.

سلسلة قصة حب 2015.

مسلسل قصة حب 2022.

مسلسل بيروت 303 عام 2022.

إنستغرام نادين الراسي

نادين الراسي من الشخصيات الشهيرة التي تتفاعل بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تشارك جمهورها دائمًا بأهم أعمالها وآخر الأخبار، وتحرص على التواصل معهم بشكل مستمر. للحساب الرسمي لنادين الراسي على انستجرام، يرجى زيارة الرابط التالي ““.

نادين الراسي قبل وبعد ، تعرفنا على ابرز وأشهر الفنانات اللبنانية وهي نادين الراسي ، والتي ترجع أصولها الى الجنسية لبنانية ، حظيت على شهرة واسعة نتيجة النجاحات المميزة في الأعمال الفنية التي قدمتها ، وأوضحنا لكم رابط حساب نادين الراسي على منصة الانستغرام .