نادين تحسين بك تكشف سبب طلاقها.. وهذا ما يلفتها بالرجل

كشفت الفنانة السورية نادين تحسين بك، عَنّْ المعاناة الكبيرة التي تعيشها بعد انفصالها عَنّْ زوجها، خاصة فِيْما يتعلق بتربية ابنتها مارا، مؤكدة أن المرأة مهما كانت قوية ومستقلة تحتاج إلَّى رجل.

وقالت الفنانة السورية خلال لقاء فِيْ برنامج “من القلب” عبر موقع يوتيوب، إن الانفصال عَنّْ زوجها عازف الكَمْان السوري وسيم إمام، لم يكن بالأمر السهل، حيث اختارت أن تستمر حياتها بمفردها فِيْ المنزل حتى ذلك الحين. كانت قادرة على فهم السيناريو وإيجاد التوازن فِيْ حياتها الجديدة.

وأضاف أن جمال الانفصال هُو عَنّْدما يجد الإنسان أنه قادر على الوقوف ويريد الاستمرار ولا يزال قوياً ويعرف ما يريد، لكنه أكد أنه رغم ذلك تحتاج المرأة إلَّى الرجل.

نادين تحسين بيك، 44 عاما، قالت إنها دائما ما تفكر فِيْ ابنتها لامارا، حتى لو كان ذلك يؤلمها، خاصة أنها امرأة عاملة، وبالتالي تقضي لامارا الكثير من الوقت بعيدًا عَنّْ والديها.

وتابعت “رغم أن هذا يرسم صورة قوية للمرأة .. التي لا تزال قائمة وتربية أطفالها وحدها وقادرة على خلق الكيان والاستقلال، إلا أن الحَقيْقَة تحتوي على تفاصيل مؤلمة كثيرة”.

وأكدت أنها لم تكن تعاني من مشاكل مع العلاقة مرة أخرى، قائلة “أنا لست منغلقة على الحب، ولا حتى فخورة بالحياة بدون رجل. تحتاج المرأة إلَّى الرجل حتى لو كانت مستقلة مالياً، وناجحة فِيْ وظيفتها، وقوية ؛ لأن هذه هِيْ سنة الحياة “.

ما الذي يجذب نادين فِيْ الرجل

وأشارت النجمة السورية إلَّى أن “الصدق” هُو ​​أكثر ما يجذبها الرجل، موضحة “أنا أعتبر أن الذكورة كلها قائمة على الصدق. هناك أناس يكذبون، وهذا يعَنّْي أنهم يخفون الكثير من الأخطاء فِيْ حياتهم. . “

وعَنّْ زوجها السابق، أكدت أنه شخص محترم ولطيف، وأنهما لم ينفصلا بسبب قضية معينة، لكن السبب كان التعزيز، قائلة “لم يكن هناك عمل واضح .. كانت هناك أشياء صغيرة “. التي كانت نتيجة رائعة “.

وكشفت نادين تحسين بك خلال اللقاء أن شخصية “سلمى” التي قدمتها فِيْ مسلسل “الأحلام الكبيرة” وشخصية “رزان” فِيْ مسلسل “الأشواك الناعمة” و “الروضة” فِيْ مسلسل “زمن العار”. فهُو من الأدوار الأقرب إلَّى قلبه.

وقالت إنها لا ترى نفسها “بخيلة”، وأن “السوشيال ميديا” ترهقها، مشيرة إلَّى أن هدفها فِيْ مهنتها الاستمتاع بالتمثيل، بينما يهتم الآخرون بالشهرة.