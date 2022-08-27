نادين تحسين بيك تبكي على الهُواء بسبب ابنتها.. وتصف خطط حياتها بالفاشلة

كشفت الفنانة السورية نادين تحسين بيك، عَنّْ معاناتها من مشكلة حساسيتها المفرطة لمواقف وأحداث الحياة، مع محاولاتها الجادة للحد منها، بالنظر إلَّى الأثر النفسي الكبير الذي تتركه هذه الحالة عليها.

وأضافت نادين أنها اتخذت مؤخرًا قرارًا بالامتناع عَنّْ تبادل الأشياء بشكل سلبي، وتجاهل القضايا المسيئة، والنظر بإيجابية إلَّى الحياة، فهِيْ تتصالح مع نفسها وتكون مسالمة للغاية.

وشددت الفنانة السورية على أهمية الحفاظ على مسافة آمنة فِيْ جميع علاقاتها مع الآخرين، خوفا من تلقي ذعر كبير منهم نتيجة خسارتها المفاجئة بسبب الخلافات، مشيرة إلَّى الحلقة الضيقة لعلاقاتها العميقة مع زميلتها. المهنيين. المجتمع الفني.

بكت الفنانة على الهُواء مباشرة، خلال استضافتها لبرنامج “من القلب” على قناة “أبو ظبي”، بعد أن تحدثت عَنّْ ابنتها “لامارا”، وأرسلت لها رسالة تقول “عشت حياتي كلها معك. مع التأكيد على عدم التدخل فِيْ قرارات ابنتك، بل من واجبك دعمها ومساعدتها فِيْ تحقيق نفسها.

وأوضحت أن أكثر ما تخشاه هُو خروج ابنتها من المنزل والابتعاد عَنّْها، بالإضافة إلَّى شعورها بالذنب تجاه ابنتها بسبب انفصالها عَنّْ والد لامارا وعواقب ذلك على أسلوب حياتها.

ولفتت الفنانة إلَّى صعوبة اتخاذ وتنفِيْذ قرار الانفصال عَنّْ زوجها، بسبب المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق المرأة فِيْ العمل وتربية الأبناء، رغم الاستقلالية التي تحكَمْها.

كشفت نادين تحسين بك عَنّْ بعض التفاصيل حول طلاقها من زوجها ‘وسيم’، حيث تم اتخاذ القرار بعد تراكَمْات وتفاصيل صغيرة فِيْ العلاقة، دون خلافات كبيرة، وبقيت الفنانة خلال فترة الانفصال الأولى وحدها فِيْ حالة ضائقة. . العزلة مما ساعدها على استعادة توازنها مرة أخرى.

وسلطت الفنانة الضوء على أهمية وجود الرجل فِيْ حياة المرأة، حتى فِيْ مواجهة استقرارها الاقتصادي، فهذه هِيْ سنة العمر كَمْا أعربت عَنّْها، وخاصية الصدق هِيْ أهم ما يلفت الانتباه إليها. اي رجل.

ولفتت نادين إلَّى أنه لم يتم وضع خطط لمستقبلها كَمْا كان من قبل، بسبب فشل كل خططها.

وكشف عَنّْ الصداقة القوية التي تربطه بوالده الفنان حسام تحسين بك، مع قلقه فِيْ أيامه الأولى من احتمال فشله وتحيزه بسبب اسم والده، لافتًا إلَّى أنه أب طيب ومثالي رغم ذلك. من قسوته. لأبنائه فِيْ طفولتهم، وهِيْ صفة مشتركة بينه وبين والدته “ناتالي”، مع الثناء على العلاقة الجميلة التي تجمعهم، على الرغم من اختلاف جنسياتهم ودياناتهم.

فِيْ سياق مختلف ؛ نادين تحسين بك ادعت أن مظهرها الخارجي ظلم فِيْ بعض الأماكن بسبب ملامحها الطفولية البريئة التي استغلها المخرجون بتصويرها على أنها الفتاة الطيبة، لكن دورها فِيْ مسلسل “سكر وسط” خالف تلك القاعدة، مع وفضلت دور “سلمى” فِيْ مسلسل “أحلام” الكبير، و “رزان” فِيْ مسلسل “سكر وسط”، و “روضة” فِيْ مسلسل “زمان العار” عَنّْ فئة أدوارها المفضلة.

وأشار إلَّى أنه وافق على القيام ببعض الأدوار فِيْ الدراما التليفزيونية، بسبب العامل المادي، وهُو أمر طبيعي وموجود فِيْ الوسط الفني، فِيْما رفض ذكر أسماء بعض تلك الأعمال.

وأكد قلة نشاطه الكبير فِيْ مواقع التواصل الاجتماعي، فضلًا عَنّْ قلة ظهُوره فِيْ وسائل الإعلام بسبب الإرهاق الكبير والجهد فِيْ ذلك، استنادًا إلَّى طبيعة الفنان فِيْ قلة الكلام والكلام حتى داخل المنزل. .

وأوضح تأثير وسائل التواصل الاجتماعي والتطفل الصحفِيْ على الحياة الخاصة للمشاهِيْر، مؤكدا على ضرورة الخصوصية بين الزوجين بعيدا عَنّْ التدخل الإعلامي.