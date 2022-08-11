نادين جابر سيرين عبدالنور لم تقل الحَقيْقَة كاملة.. وهِيْ من اعتذرت عَنّْ “للموت”

ردت الكاتبة نادين جابر، مؤلفة مسلسل “من أجل الموت” بطولة ماغي بو غصن، ودانييلا رحمة، ومحمد الأحمد، وخالد القش، وباسم مغنية، على تصريحات الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور حول العمل، تم عرضه العام الماضي.

وقالت سيرين عبد النور فِيْ تصريحات تلفزيونية إنها عرضت دور “سحر” الذي تؤديه ماغي بو غصن فِيْ المسلسل، موضحة “كل شيء تقسيم وجزء، وماغي بو غصن نجحت فِيْ عملها. قد تحتاج إلَّى العمل أكثر مني “.

لكن نادين جابر أوضحت فِيْ حديث لـ “أغاني الآغاني” أن سيرين عبد النور سبق لها أن عرضت الدور قبل تصوير المسرحية وتحديداً فِيْ 2022، ثم أطلق عليها اسم “الجوزاء” وضمت فريق عمل مختلف عَنّْ الدور الذي لعبته فِيْ المسرحية. التي ظهرت عَنّْد عرضها فِيْ عام 2022.

وقالت نادين فِيْ تصريحات لها، إن سيرين عبد النور أحببت الدور، لكنها كانت وقتها حاملًا بطفلها، وتم الاتفاق مع المنتج زياد شويري على تصوير المسلسل بعد ولادتها، مؤكدة عدم وجود أي عائق. مواد. منع المنتج من تصوير المسلسل كَمْا قيل.

وأضافت نادين جابر، أن سيرين هِيْ التي اعتذرت عَنّْ عملها مطلع عام 2022 لقلقها من تصوير مسلسل آخر (ديفا) و “قصص ثانية”، مشيرة إلَّى أنها لم تلتقي بسيرين عبد النور بعد ذلك. وكان لقائه مرة واحدة مع زياد شويري والمخرج فِيْليب براون.

وأضاف جابر أنه باع المسلسل فِيْ عام 2022 لشركة ثانية هِيْ “إيجل فِيْلمز”، مشيرا إلَّى أن العمل معروض على العديد من الممثلين قبل أن يتخذوا قرارا بشأن أبطالهم، مؤكدا أنه لا يحق لأحد القول إن هذا المسلسل ملكي دون إنفاق. عقد فِيْ ذلك.

قال إن موضوع تقديم الدور الريادي فِيْ مسرحية لأكثر من ممثل واحد يأتي فِيْ معظم الأحيان، وأن الدرس ليس من عرض المسرحية، بل من قدمها، وقدمها ماجوي بوغسون بشكل جميل. مما كان متوقعا على الورق.

وأكدت نادين جابر أن دور “سحر” الذي تقدمه ماغي بو غصن و “ريم” الذي تقدمه دانييلا رحمة فِيْ المسلسل، والذي حصل على مشاهدات قياسية وقت عرضه، لن يقدم أفضل منهم ولن أترشح. هم. الآخرين لتقديمه.