نادين سلامة تحتفل بعيد ميلادها.. وتوجه رسالة لصديقاتها

احتفلت الفنانة نادين سلامة بعيد ميلادها الـ 42 ونشرت صورا من أجواء الاحتفال عبر حسابها على “انستجرام”.

وظهرت نادين بالصور وهِيْ تقف أمام قالب الاحتفال المزين بالزهُور، مصحوبة بعبارة “عيد ميلاد سعيد يا نادين”.

وألحقت الفنانة الصور بتعليق أرسلت فِيْه رسالة شكر لأصدقائها قائلة “شكرا لكل أصدقائي الرائعين”.

تلقت نادين تهنئة من أقرانها فِيْ الوسط الفني بمناسبة عيد ميلادها، متمنين لها دوام الصحة والسعادة، ومنهم الفنان مصطفى المصطفى ويارا قاسم وشكران مرتجى، الذين علقوا على “اقبال المية” التي قالت نادين. أجابها أشكرك يا حبيبي تقبّلني.

كَمْا أدلى متابعو الفنانة السورية بتعليقات، تمنوا لها عمراً مديداً بلطف وسعادة، معربين عَنّْ إعجابهم بمظهرها الجميل، هذه الضحكة اللطيفة التي تنورنا بها على نطاق واسع “.

الجدير بالذكر أن الفنانة نادين تتمنى كل عام الاحتفال بعيد ميلادها ومشاركة أجواء الاحتفال مع الجمهُور الذي يحظى بشعبية كبيرة لديهم، لكونها نادرًا ما تنشر صورها على عكس بعض الفنانين. ، الذين لا يشاركون الصور إلا فِيْ بعض الأحيان.

وقد احتفلت بعيد ميلادها الأخير وظهرت بإطلالة رائعة، وعلقت، “شكرًا لك يا أصدقائي الرائعين، لقد صنعت يومي”.

من ناحية أخرى، تعرضت نادين سلامة العام الماضي للتهديد من قبل شخص قام باختراق حساباتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أظهرت لمتابعيها عبر موقع “فِيْسبوك” مقطع فِيْديو يحذر متابعيها، وقالت إن هذا الموقف تم الكشف عَنّْه سابقًا. عَنّْدما تحدثت عَنّْ اللاجئين السوريين، توجهت حينها إلَّى قسم القانون والجرائم الإلكترونية وتم حل الأمر.

وأشارت إلَّى أن المشكلة هذه المرة أكبر مما كانت عليه من قبل، حيث تم اختراق جميع حساباتها الشخصية، وأرسل أصدقاؤها رسائل من الحساب وتم انتحال بعض المحادثات، على حد وصفها، مشيرة إلَّى أنها استعانت بمهندس كَمْبيوتر. الذي أعاد حساباته، ولكن بعد أن تطفل المخترق على خصوصيته، وسرق ما يريده من هاتفه.

كَمْا قالت سلامة إن المخترق تفاوض معها على مبالغ مالية كبيرة، لكنها رفضت لأن هذا أمر شخصي وليس لديها ما تخشاه، رغم أن المحتال هددها بتصوير مقاطع فِيْديو لها إذا لم تدفع، لكنها لم تهتم. ..

وأضافت أن هاتفها الشخصي يحتوي على محادثات خاصة مع زوجها وصورا لهما معا فِيْ البحر، وهذه تفاصيل خاصة لم تنشرها من قبل على مواقع التواصل الاجتماعي، على أمل أن تأخذ العدالة مجراها وتنتقم منها. عَنّْ المحتال.

على الصعيد الفني، كان آخر أعماله مسلسل “الألم المستمر” للمخرج سمير حسين، والذي تناول التحقيق مع الضابط “مهِيْار” فِيْ عدة جرائم متسلسلة، ارتكبها القاتل المتسلسل “الهمس المنتصر”، الذي قام بحرص شديد. يختار ضحاياه ويترك أجسادهم فِيْ أماكن متشابهة، ومجموعة من رسائله الاستفزازية للمجتمع والشرطة مع كل جريمة.