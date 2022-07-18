نادين نجيم بإطلالة إغريقية.. ووصلة غزل مع هبة نور

توجهت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم إلَّى جزيرة ميكونوس اليونانية لقضاء إجازتها الصيفِيْة، باعتماد رؤية يونانية تناسب الأجواء الساحلية.

جددت نادين نجيم إطلالتها بسلسلة من الصور عبر خاصية “ستوري” على إنستجرام، حيث ظهرت بفستان أسود طويل جاء بفتحة صدر عريضة على شكل حرف V وشق طويل يصل إلَّى الخلف أعلى الفخذ. وأكَمْلت مظهرها برداء ذهبي لامع بقبعة تغطي شعرها يسقط على جانبي كتفها. .

تزينت نادين نفسها بمجموعة من الإكسسوارات ذات الطراز العتيق بينما كانت ترتدي صندلًا بنيًا رياضيًا يأتي بتصميم متعدد الأحزمة مع مكياج رياضي بلون برونزي.

من جهة أخرى، نشرت نادين صورة جمعتها مع الفنانة السورية هبة نور، عبر تقرير الستوري، وعلقت عليها بـ “صديق الحب”، والتي أعادت نشرها عبر حسابها الخاص، معلّقة “نادين، نادين قديش، أنت حلوة، أنت من الأرض ومن الجو”.

وتبين أن النجمتين التقتا فِيْ جزيرة “ميكونوس” باليونان، فِيْ حفل شاطئي، حيث ارتدت هبة نور فستان كروشيه أبيض جاء بتصميم من الخيوط المنسدلة، بينما كانت ترتدي قبعة من القش. .

ووثقت نادين نجيم فِيْ وقت سابق بيئة التدرب داخل “الصالة الرياضية” بإشراف مدربها الشخصي، من أجل التخلص من الوزن الزائد، بعد حالة من الإحباط والتعب والإصابة إثر الانفجار. من الميناء الثاني ببيروت. . مند سنوات.

وروى نجم تجربته قائلاً “بعد عامين من العمل والإرهاق والسفر، تم إهمال جسدي، خاصة بعد الانفجار فِيْ 4 أغسطس، وبسبب الكورتيزون والأدوية والمنشطات، اكتسبت وزني وماء ودخلت فِيْ الماء. دورة الكسل وفقدان الحماس لممارسة الرياضة وشعرت أنني لن أعود إلَّى جسدي كَمْا كان “.

وأضاف “اتبعت نظامًا غذائيًا، لكنني شعرت أنني لم أجد النتيجة إلا منذ شهرين، قررت العودة للتمارين الرياضية ومتابعتها، وكانت النتيجة أفضل مما كنت أتوقع، وباختصار الوقت استطعت إحراز تقدم وشد جسدي والتخلص من آلام الظهر والكتف، حتى تحسن نومي وأصبح جسدي أقوى.

وتابع، يبعث برسالة لأتباعه بعدم الاستسلام “لقد فقدت تعبي وكسلتي يا مرسي ميشال لأنك شجعتني كثيرًا وجعلتني أتحدى نفسي. ليس سيئًا أن تأخذ قسطًا من الراحة أو تفقد حماسك لفترة، لكن الشيء الأكثر أهمية هُو أننا لا نستسلم ونعود أقوى من الأول، طالما أن الغضب والإحباط لا يتحكَمْان بك.

على الصعيد الفني، أعلن قبل أيام تعاونه مجددًا مع النجم السوري قصي خولي، فِيْ مسلسل جديد، من المقرر أن يذاع خلال الموسم الرمضاني المقبل.