نادين نجيم بالمايوه..  وتكشف عَنّْ المكان الذي قد تعيش فِيْه بعد 10 سنوات

أعربت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عَنّْ سعادتها بإجازتها الصيفِيْة، مشيرة إلَّى أنها لا تمانع فِيْ العيش على جزيرة، لكن ليس فِيْ المستقبل القريب كَمْا قد يحدث بعد 10 سنوات.

ونشر نجم، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، صورة ظهر فِيْها مستمتعًا بإجازته الصيفِيْة على الشاطئ، وهُو يرتدي ملابس السباحة السوداء، وأرفق الصورة بتعليق عبر فِيْه عَنّْ سعادته بحضوره. فِيْ هذا المكان، طرح سؤال على الجمهُور.

وكتبت الفنانة اللبنانية “أحب البحر والرمال مع إحساس بالهدوء. هل تستطيع العيش على جزيرة بصراحة أستطيع، لكن هذا ليس بعد 10 سنوات”.

واكتظت التعليقات بالمشجعين الذين أشادوا بإطلالتها، معربين عَنّْ إعجابهم بحماس نجم للظهُور فِيْ أفضل صورة، حيث علق أحدهم “كوين”.

كَمْا تفاعل آخرون مع سؤاله، حيث توزعت الآراء بين المتابعين، وأشار أحدهم إلَّى أن العيش فِيْ الجزيرة يبعده عَنّْ المضايقات، وعلق “أنا أعمل وظيفته، أنا أفضل من الناس والصداع. “. منهم أكدوا أنهم سيذهبون للعيش فِيْ الجزيرة إذا استقر الفنان هناك. قال “إذا كنت تعيش فِيْ الجزيرة، سنرافقك. يستحيل علينا أن نتركك وشأنك”.

على الصعيد الفني، اطّلعت الفنانة نادين نسيب نجيم، مؤخرًا، على متابعيها للموسم الثاني من مسلسل “زهرة صالون”، حيث شاركت عبر ميزة الستوري على حسابها على “إنستجرام”، صورة كاريكاتورية لأعمالها. لبس الثياب ولبس أدوات التجميل والتعليق عليها “فِيْ الحب”.

تدور أحداث المسرحية، فِيْ إطار رومانسي ممزوج بالدراما الكوميدية الخفِيْفة، حول فتاة تدير صالون حلاقة نسائي، امرأة قوية ومستقلة تعمل بجد من أجل لقمة العيش، والنجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، إلَّى جانب الممثل السوري. معتصم النهار خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققته عَنّْدما عرض المسلسل على منصة “شاهد”.

يشار إلَّى أن نادين نسيب نجيم التي تغيبت عَنّْ آخر دراما رمضان صرحت أن سبب غيابها كان تركيزها على مشروعها الخاص الذي بدأت فِيْ التحضير له، وكذلك رغبتها فِيْ البقاء مع أطفالها، هافن. وجيوفاني.