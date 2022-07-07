نادين نجيم تحمّس لمسلسلها الجديد مع قصي حولي سنفاجئكَمْ بقِصَّة بتوجع للعضم

أعلنت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، تعاونها مجددًا مع النجم السوري قصي خولي، فِيْ مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأبدت نادين سعادتها البالغة بالثنائي الثالث الذي قدمته مع قصي، مشيرة إلَّى أن العمل سيأتي بمفاجآت كثيرة وستكون قصتها مختلفة عَنّْ السابقة، مشيرة إلَّى أن المسلسل سيكون مؤلما.

وقالت النجمة اللبنانية فِيْ تغريدة لها على تويتر “أنا سعيدة جدًا بالمشاركة مع قصي وصديقي وأخي وزميلي الذي أفتخر به وأعلم أنه سيكون مسلسلًا بروح جديدة ومميزة. دويتو رغم انه ليس جديدا الا انه سيكون غريبا ومتجددا فِيْ فكرته وآلام فِيْ العظام. إن شاء الله بالتوفِيْق. وسنفعل كل ما فِيْ وسعَنّْا لمفاجأتك بشيء حلو، مثل كل عام “.

ورد قصي خولي بقوله “ننتظرك أنت وجمعيتك يا حبيبي وإن شاء الله نقدم شيئاً جديداً ومختلفاً ومهماً للعام فِيْ رمضان.

وحظيت التغريدة بتفاعل كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رحب النشطاء بالعمل الجديد، معربين عَنّْ حماسهم لهذا المسلسل المقرر عرضه فِيْ الموسم المقبل فِيْ رمضان 2023.

وكان صاحب شركة “صباح إخوان” قد كشف فِيْ وقت سابق عَنّْ حضور نادين نجيم فِيْ الدراما الرمضانية المقبلة، قائلاً فِيْ حديثه لوسائل الإعلام المحلية “إنه مشروع جذاب، قدمت من خلاله نجيم موضوعًا جريئًا للحظة. هذه الفترة من الزمن.”

يعد هذا الثنائي بين نادين نجيم وقصي خولي هُو الثالث بعد تعاونهما فِيْ مسلسل “خمسة ونص” ومسلسل “عشرين عشرين” الذي عُرض فِيْ رمضان قبل الأخير، ويبدأ عرضه حاليًا على ” منصة Netflix “.

فِيْ غضون؛ وكانت نادين نجيم قد هنأت قبل أيام زميلها قصي خولي على مسلسله الجديد بعَنّْوان “من إلَّى”، بعد أن نشرت الملصق الرسمي للعمل عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت “الله ولي التوفِيْق”. . to قريبا الشاهدة “، فِيْما علقت الفنانة” مبروك لقصي وفاليري، بالتوفِيْق يا سيدي “.

تدور الأحداث الدرامية لمسلسل “من … إلَّى” حول رجل فقد كل شيء فِيْ حياته قبل أن يحدث شيء يقلبه رأساً على عقب.

ويشارك فِيْ العمل إيهاب شعبان، وفادي أبو سمرة، وبياريت قطريب، وسام صليبا، وتأليف بلال شحادات وفرح شيع، وإخراج مجدي السميري.

سيبدأ عرض المسلسل يوم 17 يوليو على منصة “Shahid VIP”، وشارك خولي فِيْ الإعلان الترويجي للمسلسل.