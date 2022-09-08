نادين نجيم ترد على نبأ ارتباطها من معتصم النهار

حسمت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم خبر ارتباطها بالفنان السوري معتصم النهار، بعد تكهنات من متابعيها حول هُوية مجهُولة ممسكة بيدها إثر الصورة التي نشرتها عبرها. حساب على تطبيق Instagram أمس الأربعاء.

وأوضحت نادين نسيب نجيم، من خلال التعليقات المرفقة أسفل الصورة، والتي أظهرت يدها متشابكة بيد رجل، أن كل تخمينات المتابعين حول هُوية المجهُول غير صحيحة، مشيرة بوضوح إلَّى أن الأمر بعيد. من فكرة جمعيتهم، وكتب “الأشخاص الذين يتذكرون الأسماء، لكنني أريد أن أقول إنها خطأ، الأمر يذهب إلَّى أبعد من ذلك بكثير، وبالتأكيد ليس معتصم أو قصي، وهما أخواتي. . ، مجموعتي.”

ورجح متابعون أن الصورة التي نشرتها نادين نسيب نجيم تهدف للترويج للجزء الثاني من مسلسل “صالون زهرة” الذي من المفترض أن يعرض قريبا على منصة “شاهد”، وما أكد ذلك هُو استهزاء النجمة اللبنانية. . فكرة الزواج والشراكة، خلال ردها على تعليق أحد المتابعين بأنها تعتقد أن نادين نجيم متزوجة بالفعل، وقالت “لا لا لا .. الحمد لله ونحمد الله”.

نادين نجيم تثير الجدل

أثارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم، ضجة وجدلًا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق “انستجرام”، حيث أظهرت الصورة يدها متشابكة بيد رجل. وعلق “الصورة لا تحتاج إلَّى تعليق … فقط انتظر”. انها”.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع صورة نادين نسيب نجيم، حيث هنأها عدد كبير منهم على ارتباطها، متمنين لها السعادة فِيْ حياتها الجديدة، وعبّر البعض عَنّْ صدمتهم بالأخبار غير المتوقعة، بانتظار توضيح من اللبنانيين. نجم قريبا.

وتجدر الإشارة إلَّى أن نادين نجيم تفاعلت كثيرًا مع تعليقات الجمهُور وتحديداً التعليقات التي طلبت منها حماية نفسها من الحسد والسحر، لأن التعليق الأول تم تثبيته من خلال الصورة “ومن شر الحسد إذا إنه حسود “. ، مبروك حبيبي، سوف يعطيك الفرح والحب، وقد خلقت لك الأنوثة “.

وفِيْ ذلك اليوم ردت النجمة اللبنانية على متابعة دعوتها “الله يحفظك من عيون الحسود”. قالت نادين نجيم حبيبي أحلى ما قلته.