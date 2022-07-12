نادين نجيم تروي طريقة شد جسمها بفِيْديو من داخل “الجيم” بعد فترة معاناة

وثقت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، البيئة التي مرت بها فِيْ “الجيم” بإشراف مدربها الشخصي، بهدف التخلص من زيادة الوزن، بعد حالة الإحباط والتعب والإصابة التي تعرضت لها فِيْ صالة الألعاب الرياضية. من مرفأ بيروت قبل عامين.

وروى نجم تجربته قائلاً “بعد سنتين من العمل والتعب والسفر أهملت جسدي خصوصاً بعد انفجار 4 آب، وبسبب الكورتيزون والأدوية والستيرويدات زاد وزني وماء ودخلت دائرة الكسل. وفقدت الحماس لممارسة الرياضة وشعرت أنني لن أعود إلَّى جسدي كَمْا كان “.

وأضاف “اتبعت نظامًا غذائيًا، لكنني شعرت أنني لم أجد النتيجة إلا منذ شهرين، قررت العودة للتمارين الرياضية ومتابعتها، وكانت النتيجة أفضل مما كنت أتوقع، وباختصار الوقت الذي تمكنت فِيْه من التقدم وشد جسدي والتخلص من آلام الظهر والكتف، حتى تحسن نومي وأصبح جسدي أقوى.

وتابعت “توقفت عَنّْ الشعور بالتعب والكسل يا مرسي ميشال لأنك شجعتني كثيرا وجعلتني أتحدى نفسي. ليس سيئا أن تأخذ استراحة أو نفقد حماسك لبعض الوقت، لكن الأهم هُو أننا لا نفعل ذلك”. لن نستسلم ونعود أقوى من الأول، طالما أن الغضب والإحباط لا يسيطران عليك “.

وأشاد كثير من المتابعين بهذا التحدي الذي اتخذته الفنانة اللبنانية، مؤكدين أن رشاقتها كانت واضحة، وهذه رسالة لجميع الفتيات حول أهمية ممارستها وعدم إهمالها، لأنها من أهم الوسائل التي تجعلها نشطة. ودائم

على الصعيد الفني، أعلنت الفنانة نادين نجيم، قبل أيام، تعاونها مجددًا مع النجم السوري قصي خولي، فِيْ مسلسل جديد، من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأبدت نادين سعادتها البالغة بالثنائي الثالث الذي قدمته مع قصي، مشيرة إلَّى أن العمل سيأتي بمفاجآت كثيرة وستكون قصتها مختلفة عَنّْ السابقة، مشيرة إلَّى أن المسلسل سيكون مؤلما.

وقالت النجمة اللبنانية فِيْ تغريدة لها على موقع “تويتر” “أنا سعيدة للغاية بالمشاركة مع قصي وصديقي وأخي وزميلي الذي أفتخر به وأعلم أنه سيكون مسلسل بروح جديدة. وثنائي مميز، وإن لم يكن جديدًا، إلا أنه سيكون غريبًا ومتجددًا فِيْ فكرته وألمًا فِيْ العظام. إن شاء الله بالتوفِيْق. وسنبذل قصارى جهدنا لمفاجأتهم بشيء حلو كل عام “.

ورد قصي خولي بقوله “ننتظرك أنت وجمعيتك يا حبيبي وإن شاء الله نقدم شيئاً جديداً ومختلفاً ومهماً للعام فِيْ رمضان.