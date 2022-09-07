نادين نجيم تمسك بيد شخص مجهُول.. وتعلق “لا داعي للشرح”

صدمت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها بنشرها صورة يدها متشابكة بيد رجل دون الكشف عَنّْ هُويتها، وعلقت عليها قائلة “لا داعي للشرح، انتظري”.

وأدلت نادين نجيم بهذا التعليق دون الكشف عَنّْ مزيد من التفاصيل، متمنية أن يبتعد الله عَنّْها عيون الحسد.

وتفاعل المتابعون مع هذه الصورة حيث قدم عدد كبير منهم تهانيها ومباركتها على ارتباطها، متمنين لها السعادة فِيْ حياتها الجديدة.

واعتبروا أنه يستحق أن يبدأ حياة جديدة، خاصة بعد انفصاله الرسمي منذ عام 2022، ومحاولته المستمرة لرعاية طفليه وتكريس الكثير من وقته لهما.

وحاول أحد المتابعين الكشف عَنّْ هُوية الرجل، وعلق قائلاً “مبروك للشعب الأرمني أجمل الناس. بارك الله فِيْك يا رب “.

الصورة للجزء الثاني من سلسلة صالون زهرة.

بينما اقترح البعض أن هذه الصورة كانت برومو للجزء الثاني من مسلسل “صالون الزهراء”، حيث سبق لنادين أن أعربت عَنّْ سعادتها لبدء تصويرها لاحتوائها على العديد من الأحداث الشيقة. واعتبروا أن هذه الصورة جمعها الممثل معتصم النهار، حيث أخذها وراء كواليس تصوير العمل، مؤكدين أن نادين تحاول دائمًا إبقاء حياتها الخاصة بعيدًا عَنّْ الأضواء، وهُو مرجح. أن تكون كذلك. إنها مرتبطة بعملك.

لكن رد نادين حير المعجبين الذين سخروا أيضًا من اسم الفنان قصي خولي، حيث قال “العصامي يضحكون ولا يوجد إجابة صحيحة”.

يشار إلَّى أن الفنانة اللبنانية كانت قد أعلنت رسميًا انفصالها عَنّْ زوجها المهندس اللبناني هادي الأسمر، فِيْ سبتمبر 2022.

تعليق نادين نجيم بعد انفصالهما

غرد نجم عبر حسابه على تويتر قائلاً “القرار لم يكن سهلاً بالنسبة لنا، والفراق صعب، إذا ما كانت الأسباب، لكن العشرة، الاحترام وانحراف العَنّْزة، والأهم هُو الثمرة الحلوة”. لا توجد كلمات تعبر عَنّْ مشاعري فِيْ هذه اللحظة، ولكن هكذا يحمينا الله وهادي نحن أصدقاء. “متحدون إلَّى الأبد، أشكركَمْ على كل رسائلكَمْ وعلى حبك لنا”.

فِيْ حين تستعد نادين نجيم لبدء تصوير الجزء الثاني من مسلسل “صالون زهرة”، متمنية أن يكون ناجحاً للغاية، خاصة بعد أن أعربت عَنّْ سعادتها بعدد مشاهدات الجزء الأول، والذي يعرض على قناة MBC1. .