نادين نجيم تنفعل على متابعة “سدي بوزك وحدة رخيصة”

كسرت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم صمتها، بعد إهانة أحد متابعيها، بعد انتشار خبر خطوبتها فِيْ الأيام الماضية.

ألقت هذه المتابعة باللوم على نادين نجيم بعد فشل علاقة الفنانة بزوجها السابق، متهمة إياها بإقامة علاقة سرية مع عشيقها الحالي أثناء زواجهما، بالإضافة إلَّى حَقيْقَة أن نجيم خططت لتطليق زوجها بسبب الشاب. .

ردت الفنانة بقولها “تملأ صدرك وتفريغ بعد ناقص وحدة رخيصة، تاخذ نقود، جئت للحديث عَنّْ شخص من متلي”.

وأكدت النجمة اللبنانية أنها امرأة مقاتلة، مشيرة إلَّى أنها اتخذت قرار الطلاق من زوجها لأسباب مختلفة، دون التراجع والثقة فِيْ تلك الخطوة.

هددت نادين نجيم بالمتابعة مباشرة إذا تم الحديث عَنّْ الشاب بالسوء أو ذكره بالاسم. وختم “سأسحبك إلَّى حيث أنت، وسأسجنك، رخيصة”.

موقف الجمهُور من رد فعل نادين نجيم على المتابعة

دعم العديد من المؤيدين سلوك نادين نجيم المتمثل فِيْ الدفاع عَنّْ شرفها وكرامتها، وثني كل من أساء إلَّى سمعتها على المستوى الشخصي، مع التأكيد على حرية الفنانة وحقها فِيْ اختيار شريك الحياة المناسب وضرورة تجاهل التعليقات المسيئة ضدك.

فِيْما انتقد جزء من المتابعين الانفعال المفرط للفنانة واستخدامها للألفاظ النابية، لأنها تقلل من مكانتها وتشوه صورتها مع احتمال إحداث ارتباك إعلامي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

أثارت النجمة اللبنانية نادين نسيب نجيم حالة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن نشرت صورة عبر حسابها على تطبيق “انستجرام”، حيث أظهرت الصورة يدها متشابكة بيد رجل، وعلقت على “الصورة”. لا يحتاج إلَّى تعليق … فقط انتظر ذلك “.

بعد ذلك نفت نجيم شائعة ارتباطها بأحد النجمين السوريين معتصم النهار وقصي خولي، بعد انتشار الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، فإن شريك نجم هُو شاب من مدينة حلب على وجه الخصوص، مع استعداد الثنائي لالتزام رسمي، لكن هذا الخبر يبقى فِيْ إطار التكهنات وصحتها. . .

مسلسل “قاعة الزهراء 2”

على الصعيد الفني، تستعد نادين نجيم للجزء الثاني من مسلسل “صالون الزهراء” تأليف نادين جابر وإخراج فِيْليب أسمر.

تعود الفنانة لمحبيها من جديد بشخصية “زهرة” صاحبة صالون نسائي فِيْ حي لبناني شعبي.

كَمْا شهد المسلسل فِيْ هذا الموسم اعتزال بعض أبطاله، مثل الفنانة السورية رشا بلال، بسبب عدم إعطاء دورها مساحة كبيرة ومهمة، كَمْا كان فِيْ الجزء الأول من المسلسل. .