نادين نسيب نجيم تشوق الجمهُور بصورة من “صالون زهرة 2”

نقلت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، الحاضرين بصورة للموسم الجديد من مسلسل “صالون الزهراء”، بالتزامن مع الانطلاق الوشيك لبرنامجها على منصة شاهد.

نشرت نادين نجيم، عبر حسابها على إنستجرام، صورة لها خلال إحدى كواليس مسلسل “زهرة صالون 2” وعلقت على الصورة “زهرة الجزء الثاني .. قريباً”.

وجاءت التعليقات بعد وقت قياسي من نشر الصورة، ومن بين النجوم الذين هنأوها هبة نور، وعلي سكر، وكارين وازن، وإيلي مرحب، وغيرهم الكثير.

ظهرت نادين فِيْ الصورة كزهرة، تنظر إلَّى شخص ما، ربما ابنتها أو زوجها، حيث تم التساؤل فِيْ الصورة أن نادين نجيم ظهرت بملامح شاحبة إلَّى حد ما وكانت تعابيرها تثير الدهشة أو الحزن، الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهُور و أتباعهم. على الانستقرام.

فسرها البعض على أنها نظرات حب، فِيْما قال البعض الآخر إنها مظاهر حزن وربما عتاب ملأ عيني (زهرة) شخصيتها فِيْ المسلسل، أو ربما ظهُور والد ابنتها التي هربت بعد اغتصابها. الكثير من التحليلات التي أجراها الجمهُور على مسار أحداث الجزء الجديد من المسلسل.

ولفتت نادين الأنظار فِيْ الموسم الأول من “زهرة صالون” بالعديد من المشاهد التي نالت إعجاب جمهُور العمل، الذي أشاد بأدائها وعفويتها، حتى أصبحت من أشهرها على مواقع التواصل الاجتماعي فِيْ ذلك الوقت.

من جهتها، كانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت تعاونها مرة أخرى مع النجم السوري قصي خولي فِيْ مسلسل جديد من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني المقبل.

وأبدت نادين سعادتها البالغة بالثنائي الثالث الذي قدمته مع قصي، مشيرة إلَّى أن العمل سيأتي بمفاجآت كثيرة وستكون قصتها مختلفة عَنّْ السابقة، مشيرة إلَّى أن المسلسل سيكون مؤلما.

وقالت نادين نجيم فِيْ تغريدة لها على تويتر “أنا سعيدة جدًا بالمشاركة مع قصي وصديقي وأخي وزميلي الذي أفتخر به وأعلم أنه سيكون مسلسل بروح جديدة وثنائي مميز. انه ليس بجديد ولكنه سيكون غريب وجديد فِيْ فكرته ويؤلم العظام. ان شاء الله بالتوفِيْق وسنبذل قصارى جهدنا لنفاجئك بشيء حلو مثل كل عام “.

ورد قصي خولي بقوله “ننتظرك أنت وجمعيتك يا حبيبي وإن شاء الله نقدم شيئاً جديداً ومختلفاً ومهماً للعام فِيْ رمضان.

بالعودة إلَّى مسلسل قاعة الزهراء، يتم تقديم شاهد وتدور أحداثه فِيْ جو رومانسي ممزوج بالدراما الكوميدية الخفِيْفة، يحكي قصصًا معاصرة عَنّْ النساء وعلاقاتهن بالرجال والأصدقاء.

المسلسل بطولة نادين نسيب نجيم، معتصم النهار، طوني عيسى، لين غرة، فادي أبي سمرة، كارول عبود، جنيد زين الدين، علي سكر، رشا بلال، وأنجو ريحان. من إنتاج شركة الصباح وإخراج جو بو عيد.