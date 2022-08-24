نادي الإبل يعلق الشرائح الإلكترونية 3 أعوام لمنع التحايل

أصدر نادي الإبل بيانا اليوم تضمن قرارا بوقف المحاكاة الإلكترونية لمدة 3 سنوات.

كما نص القرار على حرمان الزلاقات من المشاركة في جميع الفعاليات والأنشطة التي يشرف عليها نادي الإبل وخاصة في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، عند إعادة ملكية الإبل إلى البائع بعد انتهاء المشاركة. القرار. وفقا لاختبارات ملكية اللحوم “الرقاقة الإلكترونية” الرسمية وحظر مشاركة بائع الرقاقة الإلكترونية بنفس الشريحة لمدة 3 سنوات.

تحقيق المنافسة العادلة

ويشير البيان إلى أن الشريحة الإلكترونية تخضع لرقابة الجهات المعنية، ويبرز البيان أن القرار جاء لحماية المشاركين من الاحتيال وتحقيق المنافسة العادلة والسيطرة على أسواق بيع وتأجير الإبل.

وأشار نادي الهجن في بيانه إلى أن جميع عمليات النقل بالشرائح يتم مراقبتها ومتابعتها، مشيرا إلى أنه سيصدر ضوابط لسوق الإيجارات في الإصدار السابع في وقت لاحق.