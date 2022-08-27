نادي الخليج من اي مدينه ، تصدر اسم نادي الخليج محركات البحث ونصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية ، ويأتي ذلك نتيجة حيازت نادي الخليج على الجائزة الملكية الشرفية من قبل الملك فهد بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين ، وتم ذلك الأمر خلال وقت افتتاح المقر الجديد الخاص بنادي الخليج ، وحصل على تلك الجائزة بسبب الإنجازات العديدة التي حققها ذلك النادي ، تابعوا معنا .

ويكيبيديا نادي الخليج

يعد نادي الخليج من أشهر الأندية في المملكة العربية السعودية. تأسس في منتصف القرن الماضي تحت اسم نادي النسر حتى تم تغيير اسمه إلى نادي الخليج، مع تغيير الشعار، وبسبب الإنجازات العديدة التي حققها النادي استطاع الحصول على الجائزة الملكية الشرفية من خادم الحرمين الشريفين الملك فهد. بن عبد العزيز خلال افتتاح مقر النادي الجديد.

من اي مدينه نادي الخليج

يقع نادي الخليج السعودي في مدينة سيهات التي تعد من أهم مدن المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. الطائرة.

متى تأسس النادي السعودي الخليجي

تأسس نادي الخليج السعودي عام 1365 هـ الموافق 1945 م تحت اسم نادي النسر بشعار مكون من الأصفر والأسود، ولكن تم اعتماده رسمياً عام 1388 هـ الموافق 1968 م، ثم أطلق عليه اسم نادي الخليج، وتم افتتاحه بشعار جديد يضم الأصفر والأخضر بإشراف الأمير فيصل بن عبد العزيز آل سعود.

القائمين على شئون نادي الخليج

ويمثل القائمون على شئون نادي الخليج لعام 2022 الجدول التالي

رئيس مجلس الإدارة المهندس علاء صالح الهميل نائب رئيس مجلس الإدارة الاستاذ علي منصور المشامع عضو مجلس الإدارة والأمين العام للنادي السيد علي حسين السحاتي عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق السيد عبد الله احمد الكبة عضو مجلس الإدارة والمشرف على كرة القدم للفئات العمرية الاستاذ مصطفى حبيب الراشد مدير الفريق الاستاذ علي سبع

نادي الخليج على تويتر

نادي الخليج لديه حساب رسمي على منصة تويتر. من خلال هذا الحساب يقوم نادي الخليج بنشر العديد من التحديثات المتعلقة بأنشطة النادي المختلفة، ويمكنك متابعة نادي الخليج مباشرة.

نادي الخليج من اي مدينه ، هو احد الاندية التي تميزت بالشعبية الكبيرة داخل المملكة العربية السعودية ، ويقع مكان نادي الخليج في مدينة سيهات ، والتي تعد من ابرز المناطق الشرقية للملكة ، كما تعرفنا على القائمين على شئون نادي الخليج .