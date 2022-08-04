نادي تركي آل الشيخ يستهدف التعاقد مع نجم الزمالك وهدف الأهلي

فجّر الصحفي أمير هشام مفاجأة من العيار بخصوص مستقبل محمد صبحي حارس الزمالك المعار إلى فاركو.

وأكد هشام في تصريحات إذاعية أن المرية الإسباني تقدم بطلب للحصول على عقد مع حارس مرمى الفريق الأول للفريق محمد صبحي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد أن فاركو تلقى عرضا من ألميريا لضم حارس المرمى مقابل 5 ملايين يورو.

وأوضح أن نادي ألميريا بعد عودته إلى الدوري الإسباني بدأ في تعزيز صفوفه باتفاقات قوية، ويعتقد أن صبحي حارس مرمى واعد ويمكنه اللعب في الليغا الموسم المقبل.

واختتم حديثه بتسليط الضوء على أن صبحي حارس مرمى متميز يتمتع بشخصية قوية، ومن بين مصالح الأهلي، إلا أن عرض الميريا جاء بقوة، الأمر الذي يجعل الحارس يفكر في الدخول في تجربة احترافية، خاصة مع قوة … إمداد

وفي سياق آخر، كشف الصحفي أمير هشام، عن آخر التطورات في مفاوضات نادي سيمبا مع النادي الأهلي، للحصول على خدمات لويس ميكسيسوني على سبيل الإعارة.

وأكد هشام في تصريحات إذاعية أن المفاوضات بين نادي سيمبا التنزاني والنادي الأهلي توقفت في الساعات القليلة الماضية، من أجل استعارة الموزمبيقي لويس ميكسوني لاعب الفريق للموسم الجديد.

وأوضح أن الأهلي لا يهتم برحيل اللاعب خاصة أنه بعيد عن مستواه وهناك رغبة في التعاقد مع لاعب أجنبي آخر.

وأشار إلى أن الأهلي أعطى الضوء الأخضر لسيمبا للتفاوض مع لاعبه السابق، لكن ميكسوني اشترط أن يتقاضى نفس الراتب داخل الحلبة من أجل التوقيع.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المنتخب التنزاني يرى أن مطالب اللاعب صعبة، خاصة وأن ميزانيته ليست بحجم النادي الأهلي، لذلك أوقفوا المفاوضات حتى نهاية الموسم في مصر.