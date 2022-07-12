نادي تونسي يُصارع وفاق سطيف للتعاقد مع حسام البدري

ذكرت تقارير إعلامية تونسية أن الاتحاد المنستير بدأ مفاوضات مع حسام البدري، تمهيدا لتوظيفه لتدريب الفريق في الموسم الجديد.

وبحسب إذاعة الجوهرة التونسية، فإن البدري مرشح قوي لقيادة اتحاد المنستير خلال الموسم المقبل، بسبب خبرته الكبيرة.

وفي سياق متصل، أكد الصحفي أحمد شوبرت، أن حسام البدري، المدير الفني السابق لنادي الأهلي والمنتخب المصري، يقترب من الدوري الجزائري.

وكتب أحمد شوبرت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” خبر أن حسام البدري يتولى تدريب نادي وفاق سطيف الجزائري.

أقال الاتحاد المصري لكرة القدم السابق، برئاسة أحمد مجاهد، حسام البدري من إدارة المنتخب المصري في سبتمبر الماضي، بينما أدار إيهاب جلال الفراعنة لثلاث مباريات قبل طرده.