نادي سبارتاك موسكو فِيْ حوزة “لوك أويل”.. مليارات النفط فِيْ الملاعب

خرجت Lukoil، ثاني أكبر منتج للنفط فِيْ روسيا، من خط الاستثمار النفطي إلَّى مجال الاستثمار الرياضي، من خلال شراء Spartak Moscow Club.

قال لوك أويل، الإثنين، إنه اشترى سبارتاك موسكو، نادٍ فِيْ الدوري الروسي الممتاز، وكذلك ملعب موسكو الذي يلعب فِيْه الفريق، بحسب وكالة “رويترز” للأنباء.

تعاني سبارتاك موسكو من مشاكل مالية فِيْ أعقاب أزمة “الحرب الروسية الأوكرانية”، والتي أدت إلَّى موجة من العقوبات الغربية ضد موسكو وزادت من عزلة مجتمع الأعمال الروسي.

قالت شركة Lukoil، التي كانت الراعي الرئيسي لـ Spartak لأكثر من عقدين، إن استحواذها على حصة بنسبة 100 ٪ فِيْ النادي يعَنّْي أن المالك والرئيس ليونيد فِيْدون سيتخلى عَنّْ جميع مناصبه الإدارية.

استقال Fedun من منصب نائب رئيس Lukoil فِيْ يونيو. اشترى الملياردير النادي فِيْ عام 2004 عَنّْدما كان يعاني من ضائقة مالية شديدة.

وقال فِيْدون فِيْ بيان لموقع النادي على الإنترنت “أريد أن أعبر عَنّْ خالص امتناني لأصدقائي وزملائي من شركة لوك أويل لموافقتهم على دعم مشروع اجتماعي مهم مثل سبارتاك فِيْ هذه الظروف الصعبة”.

وفِيْ مايو، أنهت شركة Nike رعايتها لسبارتاك بطل روسيا 10 مرات، لأنه لن يشارك فِيْ المسابقات الأوروبية الموسم المقبل بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

كَمْا حلت سبارتاك موسكو منافستها من الدرجة الثانية، مشيرة إلَّى الصعوبات المالية والحاجة إلَّى خفض الميزانية.

الاستثمار الرياضي

شهد الاستثمار الرياضي، وخاصة فِيْ أوروبا، زخماً كبيراً فِيْ الفترة الأخيرة، بسبب جدواه الاقتصادية العالية.

وشهدت السنوات الأخيرة توجه عدد كبير من المستثمرين الخليجيين نحو الاستثمار الرياضي فِيْ الأندية الأوروبية العالمية، آخذين فِيْ الاعتبار تحقيق الجدوى الاقتصادية والأرباح الضخمة التي حققتها الأندية فِيْ أوروبا.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الخليجية تمكنت من السيطرة على عدد كبير من الأندية الأوروبية من خلال الحصول على حقوق الرعاية.

تنوع الاستثمار الرياضي الخليجي فِيْ أوروبا بين شراء الأندية والحملات الإعلانية، وهِيْ من الأنشطة الرئيسية لهذا الاستثمار على النحو التالي

شراء وتملك الأندية الرياضية

بدأ الاستثمار العربي فِيْ الأندية الأوروبية على يد رجل الأعمال المصري محمد الفايد الذي اشترى نادي فولهام الإنجليزي عام 1997 بصفقة قيمتها 30 مليون جنيه إسترليني. وكان رجل الأعمال الأمريكي من أصل باكستاني، شهِيْد خان، قد بايعه عام 2013، بحسب موقع “أوروبا بالعربية”. “.

شهد عام 2008 الانطلاق الحقيقي للاستثمار الخليجي فِيْ الرياضات الدولية. بدأ الشيخ منصور بن زايد فِيْ هذا المجال وتبعه العديد من المستثمرين الأجانب على النحو التالي

سليمان الفهِيْم، رجل أعمال إماراتي، اشترى نادي بورتسموث الإنجليزي فِيْ مايو 2009، قبل أن يبيع 90٪ من أسهمه لرجل الأعمال السعودي علي الفراج.

واشترى الشيخ بطي بن سهِيْل آل مكتوم مجموعة رويال دبي فِيْ عام 2011.

واشترى الشيخ عبد الله ناصر نادي ملقة الإسباني عام 2011.

فِيْ عام 2011، استحوذت مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية على نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

واشترى الأمير السعودي عبد الله بن مساعد نحو 50٪ من أسهم نادي شيفِيْلد الإنجليزي، وضخ الأمير عبد الله بن مساعد قرابة 50 مليون ريال فِيْ خزينة النادي الإنجليزي.

الحملات الإعلانية

تعتمد الأندية الرياضية الكبرى فِيْ أوروبا فِيْ تمويلها على حقوق البث التلفزيوني والرعاية والإعلان.

دخلت العديد من الشركات الخليجية فِيْ هذا المجال، مثل طيران الإمارات، أبو ظبي القابضة، مؤسسة قطر والخطوط الجوية القطرية.