إسرائيل فِيْ حالة طوارئ، بسبب زيارة باريس سان جيرمان منذ نهاية الأسبوع الماضي، لاستضافة المباراة النهائية فِيْ كأس السوبر الفرنسي.

المباراة التي تقام مساء الأحد فِيْ تل أبيب مع نادي نانت، تشمل أحد أبرز الاستثمارات القطرية فِيْ قطاع الرياضة، ممثلة بفريق باريس سان جيرمان الذي يرأس مجلس إدارته ناصر الخليفِيْ. .

يتمتع الخليفِيْ بعلاقات إيجابية مع إسرائيل وقطاعها الرياضي، حيث سبق له أن وصل باريس سان جيرمان إلَّى إسرائيل قبل زيارته الحالية، صيف 2022، لخوض مباراة السوبر الفرنسي ضد ليل.

وفِيْ العام الماضي، أعرب ناصر الخليفِيْ عَنّْ شكره وامتنانه لنادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي ورئيسه على استضافة فريقه خلال معسكره فِيْ تل أبيب على ملعب بلومفِيْلد فِيْ مكابي تل أبيب.

كرة القدم .. منجم سياحي لإسرائيل

تطمح باريس سان جيرمان إلَّى تسويق نفسها فِيْ مناطق متوترة، بما فِيْ ذلك الشرق الأوسط، لتظهر للنادي ورئيسه أن مهمة الفريق تتجاوز الرياضة لتشمل أيضًا قيم التسامح والإنسانية.

لكن من ناحية أخرى، تحولت إسرائيل إلَّى منطقة جذب سياحي بسبب زيارات نجوم كرة القدم فِيْ باريس سان جيرمان وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

تفتح زيارة باريس سان جيرمان لإسرائيل الباب على مصراعيه أمام تل أبيب لتعزيز قطاع السياحة الرياضية، وبالتالي تحسين عائدات السياحة فِيْ إسرائيل، والتي كانت تتركز دائمًا فِيْ السياحة الدينية اليهُودية، وثانيًا السياحة الجنسية.

وبالفعل، تمكنت إسرائيل هذا العام أيضًا من استضافة الفريقين الإيطاليين AS روما وتوتنهام هُوتسبير فِيْ إنجلترا، وخاضتا مباراة جمعتهما معًا، فاز فِيْها فريق كرة القدم الإيطالي روما فِيْ حيفا أمس السبت، بهدف بدون هدف. استجابة.

قبلة رياضية

قد لا تكون زيارة الفريقين الإيطالي والإنجليزي بسبب زيارة باريس سان جيرمان، لكن النادي والسلطات الإسرائيلية فتحا الباب على مصراعيه أمام الكاميرات الإعلامية للتسويق لإسرائيل كوجهة للسياحة الرياضية.

قد تجد أندية أخرى فِيْ إسرائيل وسيلة لإقامة المعسكرات الرياضية، بعد الصور ومقاطع الفِيْديو التي تملأ المواقع الرياضية للنادي الباريسي.

وهكذا، حقق رجل الأعمال ورئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفِيْ – عمداً أو تلقائياً – هدف إسرائيل المتمثل فِيْ إنشاء نموذج سياحي جديد، وهُو السياحة الرياضية على أراضيها.

ليس لإسرائيل تاريخ رياضي، ولا تمتلك بنية تحتية متطورة من حيث الملاعب، لكن الجانب التسويقي بين النادي وتل أبيب، قد يخلق استثمارات للنادي الباريسي فِيْ إسرائيل من خلال أكاديمية أو منتجع رياضي عالمي. .

وبالمثل، نجحت إسرائيل فِيْ تسويق بعض معالمها ومؤسساتها، من خلال زيارة نجوم باريس سان جيرمان، حيث زار بعض النجوم منظمة إسرائيلية غير ربحية.

التقى فريق باريس سان جيرمان أمس السبت مع منظمة إنقاذ قلب الطفل الإسرائيلية غير الربحية، وهِيْ مجموعة إنسانية تجري عمليات قلب للأطفال فِيْ جميع أنحاء العالم. التقى أعضاء الفريق بالأطفال فِيْ المجموعة ووقعوا التوقيعات والتقطوا الصور.

وفِيْ السياق ذاته، انتشرت الكاميرات داخل الملعب التدريبي لفريق باريس سان جيرمان قبل مباراته المتوقعة اليوم، حيث تدرب ليونيل ميسي ونيمار، وهما من أكبر نجوم الرياضة فِيْ العالم، فِيْ ملعب بلومفِيْلد فِيْ تل أبيب.

وأظهرت اللقطات التي نشرتها باريس سان جيرمان مجموعة من المشجعين يهتفون للفريق خلال جلسة التدريب، فِيْما كثفت وسائل الإعلام الإسرائيلية تقاريرها الرياضية حول زيارة نادي باريس إلَّى البلاد.