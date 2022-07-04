نادٍ برازيلي يطلب التعاقد مع إدواردو من أهلي جدة

يستقطب البرازيلي كارلوس إدواردو، لاعب كرة القدم في الفريق الأول لنادي الأهلي جدة، اهتمام البرازيل بالتعاقد معه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

أعرب نادي بوتافوجو البرازيلي عن رغبته في الاستحواذ على خدمات كارلوس إدواردو لاعب وسط فريق كرة القدم الأول لفريق النادي الأهلي جدة، حسبما أكدت صحيفة GE البرازيلية.

هبط أول فريق كرة قدم لنادي الأهلي جدة إلى الدرجة الأولى السعودية، مما جعل العديد من لاعبي الفريق يطمعون بالأندية، مستغلين الوضع الذي يمر به الفريق.

هبط فريق الأهلي جدة الأول لكرة القدم إلى الدرجة الأولى السعودي، بعد أن وصل إلى المركز الخامس عشر في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 32 نقطة.