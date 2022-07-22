نادِ إنجليزي يهنئ الزمالك بعد التتويج بكأس مصر أمام الأهلي

هنأ شيفيلد يونايتد، النادي الإنجليزي، نظيره الزمالك على لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر، على حساب النادي الأهلي، في المباراة التي أقيمت بين الطرفين عصر الخميس، في القاهرة الدولية. ملعب.

توج الزمالك بكأس مصر للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه، ليحتل المركز الثاني في قائمة الأندية التي حققت أكبر عدد من الألقاب.

ونشر النادي الإنجليزي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة لشعار الزمالك، علق عليها “من شيفيلد إلى ميت عقبة، مبروك للفارس الأبيض فوزه بكأس مصر قبل 28 مرة. في تاريخها “.

وفي سياق متصل، بعث الدولي المغربي الدولي محمد أوناجم جناح فريق الزمالك الأول لكرة القدم، برسالة قوية إلى جماهير القلعة البيضاء بعد رحيله عن صفوف الأخير خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد انتهاء عقده. مع عملاق القاهرة.

ونشر محمد أوناجم، عبر حسابه الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي للصور والفيديو، صورة لنفسه برفقة كأس مصر، أحدث نسخة، وعلق عليها “بسم الله الرحمن الرحيم. واللاعبين إطار تقني وجمهور للإحاطة والدعم رغم بعض الفترات الصعبة ”.

وتابع “وللتعبير عن اعتزازي الكبير بالانتماء لهذه العائلة، أشكركم مرة أخرى ويحيي الزمالك”.