ناد إماراتي يخطف صفقة الزمالك المحتملة

شعار الزمالك

كشف ميدو هازن وكيل اللاعبين، عن اقتراب نادي إماراتي من توقيع إحدى الصفقات التي يستهدفها الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية.

قال ميدو هزين، وكيل نيجيريا جون إيبوكا، مهاجم فريق إنبي الأول لكرة القدم، إن النادي سيتخذ إجراء رسميًا في الأيام المقبلة بشأن بيع اللاعب.

وأوضح، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك اهتمامًا من عدة أندية مصرية، وهناك عرض إماراتي.

وأضاف “وقبل 5 أيام وصل آخر رسميًا إلى إنبي بخصوص إيبوكا، حيث أن العرض بأقل من مليون ونصف المليون دولار”.

وختم “لا يوجد عرض رسمي حتى الآن لكريم العراقي لاعب المصري”.

جون إيبوكا ضمن العمليات التي يهدف نادي الزمالك إلى تعزيز خط هجومه خلال الانتقالات الصيف المقبل.

موعد مباراة الزمالك والجونة

يستعد الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره الجونة، في اليوم التاسع والعشرين من مسابقة الدوري.

وتقام مباراة الزمالك ونظيره الجونة الجمعة المقبل، لتواصل حملة الدفاع عن لقب الدوري.