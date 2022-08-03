ناد خليجي يخطف هدف الزمالك والأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن أحد الأندية الخليجية يكثف مفاوضاته لتشمل هدف الزمالك والأهلي خلال انتقالات الصيف الجاري.

سيواجه الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره فاركو ظهر اليوم الأربعاء، على ملعب الأهلي، ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أمير هشام في تصريحات متلفزة “فيوتشر إف سي تلقى عرضاً من أحد الأندية الخليجية وتحديداً من الدوري الإماراتي للحصول على توقيع نجميه محمد رضا بوبو وأحمد عاطف”.

وتابع “أحمد عاطف وبوبو من مصالح نوادي الأهلي والزمالك في الحصول على خدماتهم”.

وتابع “العرض الذي تم تقديمه لشركة Future تضمن توقيع عاطف مقابل 2.5 مليون دولار، في حين أن عرض التوقيع مع بوبو كان بمليوني دولار”.

وختم “نادي المستقبل يرفض ترك أي لاعب في صفوفه لمشاركته في كأس القارات في الموسم الجديد”.

يتصدر الزمالك جدول الدوري المصري برصيد 66 نقطة، يليه بيراميدز في المركز الثاني برصيد 59 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 55 نقطة.