ناد قطري يستهدف التعاقد مع يوسف أوباما

كشفت تقارير إعلامية أن يوسف إبراهيم أوباما صانع ألعاب فريق الزمالك الأول لكرة القدم تلقى عرضا من قطر بمغادرة القلعة والبيضاء خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع نظيره سيراميكا كليوباترا يوم 28 يونيو الجاري، على استاد القاهرة الساعة التاسعة والنصف ليلا، في دور الـ23.

وأكدت تقارير أن نادي الأهلي القطري أراد التعاقد مع يوسف أوباما في الميركاتو الصيفي.

وأشار إلى أن النادي القطري يختار بين أوباما والإسباني خوسيه توخيل يوزو لاعب فريق على سبيل الإعارة لرايو فاليكانو.

وذكرت تقارير أن يوسف أوباما يرحب بانتقال الأهلي من قطر.

لعب أوباما 23 مباراة مع الزمالك هذا الموسم سجل خلالها 3 أهداف وفعل الشيء نفسه.

يتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري برصيد 48 نقطة من 22 مباراة، وفاز في 15، وخسر 4، وتعادل 3.