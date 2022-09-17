من هي نازلي ابنة نهى العمروسي ويكيبيديا السيرة الذاتية، تعتبر النجمة اللامعة المصرية والبارزة نازلي كريم من الشخصيات اللامعة والبارزة بجمهورية مصر العربية كونها نجلة الفنانة المشهورة المصرية نهى العمروسي وابنة المصري المشهور مصطفى كريم وتبلغ من العمر حوالي نحو 29 سنة وانتشر اسم نازلي كريم في الفترة الاخيرة بشكل كبير وواسع عبر منصات السوشيال ميديا المتنوعة بعد قضية فتاة فيرمونت والتي برزت بشكل واسع بجمهورية مصر العربية بعد اتهامها بسلسلة قضايا مختلفة من قبل زوجها السابق عمرو فارس.

نازلي نجلة نهى العمروسي ويكيبيديا

نازلي كريم فتاة مصرية من أصول وجنسية مصرية. هي ابنة الممثلة المصرية نهى العمروسي والممثل المصري مصطفى كريم. ولدت نازلي في السابع عشر من فبراير عام 1993 في القاهرة. ومثل والديها، لم تدخل نازلي عالم التمثيل رغم أنها شاركت في بعض البرامج التليفزيونية إلى جانب والدتها الفنانة نهى العمروسي التي اشتهرت بها نازلي. بعد أن أدلت بشهادتها في قضية فتاة فيرمونت، وهي القضية التي انتشرت على نطاق واسع في مصر، حتى أصبحت هذه القضية من أكثر القضايا تأثيرًا في الرأي العام المصري، وأثارت مشاركة نازلي كريم في الشهادة في هذه القضية ضجة كبيرة، وجعلتها لها شهرة كبيرة في مصر.

نازلي كريم السيرة الذاتية

في سياق الحديث عن نازلي كريم نقدم لكم أهم المعلومات عنها وعن حياتها الشخصية

الاسم الكامل نازلي مصطفى كريم.

اسم الأب مصطفى كريم.

اسم الأم نهى العمروسي.

مكان الميلاد القاهرة، مصر.

تاريخ الميلاد ولدت في 17 فبراير 1993 م.

العمر 29 سنة.

الجنسية يحمل الجنسية المصرية.

الإقامة القاهرة، جمهورية مصر.

الحالة الاجتماعية مطلق مطلقة.

عدد الاطفال بنت واحدة.

الإجراء غير معروف.

قضية نازلي كريم نجلة نهى العمروسي

تعود تفاصيل قضية نازلي كريم إلى أغسطس 2022، عندما ألقت الشرطة المصرية القبض عليها بعد مجموعة من التهم الموجهة إليها من قبل زوجها السابق بعد أن شهدت ضده في قضية فتاة فيرمونت، حيث اعترفت نازلي كريم بذلك. وكان الزوج السابق عمرو فارس أحد المتورطين. في الاعتداء على فتاة فيرمونت، ونتيجة لذلك، هددها زوجها السابق، وحاصرها وسجنها، لكن في يناير 2022 أطلق سراحها، خاصة بعد أن ساءت حالتها النفسية بشكل كبير.

زوج نازلي كريم ويكيبيديا

زوج نازلي كريم هو الشاب عمرو مصطفى، الذي تزوج الثنائي في ديسمبر 2014، لكنهما انفصلا لاحقًا دون أن يوضح الطرفان الأسباب. يُذكر أن عمرو مصطفى شاب من أصول مصرية وجنسية، ولد في القاهرة عام 1990، وهو الآن في الثانية والثلاثين من عمره، ويعتبر أيضًا أحد المتورطين في قضية فتاة فيرمونت.

عمر نازلي كريم الحقيقي

نازلي كريم تبلغ من العمر تسعة وعشرين عامًا. ولدت في فبراير 1993 م. تنحدر نازلي من عائلة فنية. والداها معروفان في الوسط الفني المصري، حيث قدما العديد من الأعمال الرائعة التي اشتهرت في مصر.

حساب نازلي كريم الفيسبوك

نازلي كريم من الشخصيات التي لا تتفاعل كثيرا على مواقع التواصل الاجتماعي رغم شهرتها الكبيرة إلا أنها نادرا ما تظهر في وسائل الإعلام أو تتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي لكنها عادة ما تكون حاضرة على فيسبوك وتحرص على النشر بين From من حين لآخر، قد يكون لديك آلاف المتابعين على الفيسبوك، وللدخول إلى الحساب الرسمي لنازلي كريم، يرجى زيارة الرابط التالي.

نازلي كريم من ابرز النجمات اللامعين بجمهورية مصر العربية وتعتبر من اشهر النشطاء عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة كما انها منتنمة الى اسرة تعشق الفن والتمثيل ولديها بنت واحدة من زوجها السابق عمرو فارس ولكن النجمة نازلي كريم لم تندرج الى عالم الفن والتمثيل الا انها شاركت بالكثير من الاعمال مع والدتها المشهورة نهى العمروسي.