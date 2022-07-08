“ناسا” تكشف سيطرة روسيا على 22% من الأراضي الزراعية فِيْ أوكرانيا

يعتقد باحثو ناسا أن روسيا تسيطر على 22٪ من الأراضي الزراعية فِيْ أوكرانيا، بينما تهدد الحرب المحاصيل المتوقعة هذا الصيف، والتي قد تتفاقم.

قالت إنبال بيكر ريشيف، مديرة وكالة الفضاء الأمريكية “إن سلة غذاء العالم فِيْ حالة حرب، ونحن فِيْ المراحل الأولى من أزمة الغذاء التي من المحتمل أن تؤثر على كل بلد وكل شخص فِيْ العالم بطريقة ما”. برنامج المحاصيل.

وفقًا لصور الأقمار الصناعية التي التقطت فِيْ 13 يونيو من قبل بعثة Sentinel-2 التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية والتي حللها باحثو ناسا، فإن 22 بالمائة من الأراضي الزراعية فِيْ أوكرانيا تخضع للسيطرة الروسية فِيْ شرق وجنوب البلاد.

وقالت ناسا فِيْ مذكرة إن هذا يشمل 28٪ من الحبوب الشتوية (القمح والشعير والجاودار) و 18٪ من المحاصيل الصيفِيْة (الذرة وبذور عباد الشمس).

قبل بدء الهجوم الروسي فِيْ 24 فبراير، قدمت أوكرانيا 46 فِيْ المائة من محصول بذور عباد الشمس فِيْ العالم، و 9 فِيْ المائة من صادرات القمح، و 17 فِيْ المائة من الشعير، و 12 فِيْ المائة من الذرة، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية.

الفترة بين يوليو وأكتوبر مهمة بشكل خاص للمزارعين الأوكرانيين، الذين يحصدون الحبوب الشتوية وتلك التي تزرع فِيْ الربيع. يجب أيضًا زراعة الحبوب الشتوية التي سيتم حصادها فِيْ العام المقبل قبل نوفمبر. لكن المزارعين قلقون من ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة وخطر قصف حقولهم.

وفقًا لتقديرات الرَابِطْة الرئيسية للمنتجين والمصدرين فِيْ أوكرانيا، من المتوقع أن تنخفض الغلة بنسبة 40٪ للقمح و 30٪ للذرة.

تخضع أوكرانيا أيضًا لحصار بحري روسي ولا يمكنها تصدير محاصيلها عَنّْ طريق السفن. أدى إغلاق بحر آزوف والحصار المفروض على موانئ البحر الأسود الأوكرانية إلَّى حرمان الأسواق من أكثر من 25 مليون طن من البذور (جميع المنتجات مجتمعة)، مما أدى إلَّى ارتفاع الأسعار وتهديد ملايين الأشخاص حول العالم بخطر مجاعة.