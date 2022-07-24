ناصر القصبي وش يرجع ، لقد سعى الكثير من الأشخاص حول التسائلات التي إنتشرت عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الإجتماعي حول سؤال من هو ناصر القصبي وش يرجع السيرة الذاتية والذي أثار الاهتمام من قبل المتابعين والمعجبين للفن الكوميدي ، إذ يعد ناصر القصبي من أشهر الكوميديين في الخليج العربي والعالم العربي بأسره ، تابعوا معنا للتعرف على ذلك .

من هو ناصر القصبي – ويكيبيديا

ناصر القصبي ممثل سعودي ولد في العاصمة الرياض. طاش ما طاش “في أجزائه الثمانية عشر، ولم يتوقف القصبي عند هذا الحد، بل قدم عددًا كبيرًا من الأعمال، وتقدر حياته العملية اليوم بنحو أربعين عامًا.

سيرة ناصر القصبي

في ضوء ما سبق نقدمه لأهم المعلومات عن ناصر القصبي من خلال النقاط التالية

الاسم الكامل ناصر بن قاسم القصبي.

الاسم الانكليزي ناصر القصبي.

الاسم المستعار ابو راكان.

تاريخ الميلاد 28 نوفمبر 1961 م.

مكان الميلاد الرياض، المملكة العربية السعودية.

مكان الاقامة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية.

العمر 61 سنة.

جنسيتي سعودية.

الدين والمعتقد الإسلام.

الحالة العائلية متزوج.

عدد الاطفال اربعة اطفال.

المؤهلات العلمية بكالوريوس علوم زراعية.

الما الأم جامعة الملك سعود.

اللغة الأم العربية.

اللغة الثانوية الإنجليزية.

المهنة ممثل.

سنوات العمل بدأت من 1981 – حتى الآن.

الأصل الحقيقي لناصر القصبي

تعود أصول ناصر القصبي إلى العاصمة السعودية الرياض. لكن المملكة العربية السعودية لم يتم تأكيد هذه المعلومات، حيث لم يذكر القصبي في أي من لقاءاته بشأن أصوله.

ديانة ناصر القصبي سني ام شيعي

دين ناصر القصبي هو الدين الإسلامي، فهو ينحدر من أسرة سنية منخفضة، ويسعى القصبي في أعماله إلى الابتعاد عن المشاهد المخلة بالآداب، حيث يركز على المحتوى الكوميدي في المقام الأول. ومنها عمله الطويل مع “عبدالله السدحان” في مسلسل طاش ماتاش

من هي زوجة ناصر القصبي

زوجة ناصر القصبي هي الأكاديمية والكاتبة السعودية بدرية البشر، وهي شخصية عامة تعمل في مجال الكتابة والتحرير في جريدة الرياض. خاصة قصة زواجهما المضحكة، ويعيش القصبي مع زوجته في جو من الحب والتفاهم.

أبناء ناصر القصبي

ولناصر القصبي أربعة أبناء، ظهر الأخير معهم في بعض الصور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي. القصبي يفتخر بأبنائه، ولكن ليس لديه نية في تعريفهم بمجال التمثيل، وهم من أجل

راكان ناصر القصبي.

هالة ناصر القصبي.

مهند ناصر القصبي.

إيمان ناصر القصبي.

ناصر القصبي تويتر

ناصر القصبي، عبر حسابه على إنستجرام، يعرض أحدث أعماله المسرحية في المملكة العربية السعودية وخارجها. تقني من خلال النقر على الرابط ““.

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