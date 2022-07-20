ناصيف زيتون افتتحت شركة إنتاج.. وأتشرف بأن أكون من فرقة جورج وسوف

أعرب الفنان السوري ناصيف زيتون عَنّْ سعادته العميقة بحب وإعجاب جمهُوره بكل الألوان المختلفة التي يقدمها عَنّْد الغناء.

وقال زيتون، إن الحب المبالغ فِيْه يعطي الفنان مسؤولية أكبر منه، ويضعه بالمقارنة مع الفنانين العملاقين، مما يؤدي إلَّى بعض الإيذاء والنقد.

وفضل زيتون لقب “فنان” بينما لم يفضل مصطلح “نجمة” على الإطلاق. تأتي كلمة فنان من الفن، وهُو جوهر تخصصهم، بينما تستخدم كلمة النجمة أحيانًا لأغراض تجارية أخرى.

وأشار أيضا إلَّى أن هناك فنانين أكفاء يرتقون إلَّى مستوى لقب “مطرب”، وهُو لقب جاء من الغضب والانفجار، مع إبراز أهمية تعلم الموسيقى بشكل أكاديمي، حيث تتحقق فائدة بهذا. من ناحية العلم من ناحية والقيمة الفنية من ناحية أخرى ولكن ظروف العمل لم تسمح بذلك.

وكشف زيتون عَنّْ استعداده لألبوم سيصدر فِيْ أغسطس المقبل، وسيحمل أغانٍ متنوعة بلهجات مختلفة، منها لهجة أهل الشام واللهجة العراقية، إلَّى جانب اللهجة الكويتية والمصرية. لكن طريقة تسويق الألبوم ستكون مختلفة ومبتكرة عما كانت عليه فِيْ السابق، بحسب بيانهم.

كَمْا أشار إلَّى إمكانية عمل دويتو ثلاثي مع فنانين من سوريا، دون الكشف عَنّْ هُوياتهم أو الكشف عَنّْ أسمائهم، ولكن ببساطة التصريح بأن الفنانين هم أصدقاؤه.

قال ناصيف زيتون خلال مقدمته فِيْ مقابلة مع قناة “المدينة إف إم” السورية المحلية، إنه افتتح شركة إنتاج خاصة به تحت اسم “تي إس إيه”، إضافة إلَّى تعاونه مع الشركة الرئيسية التي يتعامل معها، وأشار إلَّى أنه البحث عَنّْ المواهب الشابة لدعم الشركة، مع الإشارة إلَّى إمكانية التعاون الوثيق بين شركته وفنان لبناني معروف فضل عدم ذكر اسمه.

وأشاد زيتون باللون الموسيقي الحديث الذي تتبعه أغاني المهرج، وهُو لون له جمهُوره ويعتمد على جذب أذن المستمع بذكاء، وعدم تفضيل استخدام الألفاظ النابية أو الكلمات التي تسيء إلَّى الحياء فِيْ تلك الأغاني، متمنيا التوفِيْق للجميع. المواهب الشابة.

فضل زيتون أن تكون حفلاته على أساس اسمه فقط، أي دون مشاركة فنان آخر، ولكن إذا شارك معه أحد فناني الجيل الأصغر، سيفتتح الحفل الفنان الشاب الآخر، أما إذا فنان آخر كان جورج وسوف، سيفتتح زيتون له الحفل وكان مستعدًا ليكون جزءًا من توجيه فرقته.

ونفى اعتماده على الحراس أو رجال الأمن خلال حفلاته، لكن الشخص الوحيد الذي يرافقه دائمًا هُو شقيقه “أنس”، مع احترام كبير لكل من يعمل فِيْ مهنة “الحارس الشخصي”، كَمْا نفى ذلك. حفل غنائي مع الفنانة العراقية رحمة رياض، فِيْ إشارة إلَّى علاقتهما الودية.

وكشف زيتون عَنّْ تعرضه لحادث مؤلم فِيْ الكويت، حيث ركض مع صديقه للركض بسرعة وفقد توازنه وسقوطه على الأرض، وحاول حماية رأسه من الإصابة، لكنه أصيب بكسر فِيْ يده وأصبحت الأربطة. لا تزال ممزقة. معه حتى الآن.

وأعرب عَنّْ قلقه من “الاتجاهات” السيئة والسلبية المتعلقة بالحياة الشخصية للفنانين، واصفا إياها بالمرعب، وكشف عَنّْ مخاوفه من أن يصبح الحديث عَنّْ المشاكل الشخصية والعائلية موضوع دعاية.

على الصعيد الشخصي، قال زيتون إنه يواجه أحيانًا صراعًا داخليًا مع نفسه، بسبب قلقه الدائم من العمل والابتعاد عَنّْ أسرته.