ناصيف زيتون لا يخيب ظني بأهل بيتي.. والفن سرقني من عائلتي

أحيا الفنان السوري ناصيف زيتون أولى ليالي مهرجان “قلعة دمشق” فِيْ دورته الثالثة التي تقام فِيْ العاصمة السورية، والتي تنظمها شركة مينا.

وشهد حفل الزيتون حضورا هائلا من الجمهُور ومحبي الفنانة ومتابعيه، وتفاعل محبو الفنانة مع أغانيه التي أحبوها وحفظوها وشاركوا فِيْ أدائها.

وفِيْ حوار مع فوشيه على هامش الحفل، عبر الفنان ناصيف زيتون، عَنّْ سعادته بما شاهده وتبعه من حب الجمهُور له ولأغانيه، وانخراطهم فِيْ نجاحه كونهم أهل بيته وعائلته التي نشأ فِيْها ومعها، وكل احتفال يحتفل به فِيْ سوريا خاص به.

ورفض زيتون الحديث عَنّْ رأيه فِيْ موقعه الفني، تاركًا الأمر للجمهُور لتحديد هذا المنصب لأنه يعمل دون تردد، بلا كلل، ويسعى دائمًا لتقديم الأفضل من خلال عمله واجتهاده.

وشكر ناصيف الجمهُور الذي يحضر حفلاته ويتبع إيقاع أنشطته رغم اختلاف الظروف التي يمر بها.

وعلق على إطلاق شركة الإنتاج الخاصة به، على أمل أن يدرك الجميع أنه لم يفترق مع شركته الرئيسية التي تدير أعماله، بل أن شركته الجديدة ستنتج أعماله وأعمال فنانين آخرين.

وعَنّْ أدائه ديو مع فنان معين، قال زيتون إنه ينتظر العثور على كلمات أغنية “دويت” مناسبة وجيدة ومناسبة، ثم يفكر فِيْ الفنان الذي سيغني بها.

وأكد الفنان السوري أن الفن أثر فِيْ حياته الأسرية، خاصة وأن زمانه بشكل عام كان لفنه وعمله. ومع ذلك، فإن هذا التأثير لا يأتي من طبيعة العلاقة القوية مع الأسرة، ولكن من المسافة المكانية والرحلات المتكررة وأوقات العمل الطويلة.