ناصيف زيتون يروج لأغنيته “بالأحلام” على طريقته.. والجمهُور يتفاعل

أشعل الفنان السوري ناصيف زيتون جمهُوره بأغنيته الجديدة “بل أحلام”، عبر مقطع فِيْديو ترويجي نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد زيتون أن فارس الأحلام فِيْ الروايات والقصص الشهِيْرة والعالمية يختلف تمامًا عَنّْ فارس الأحلام، فِيْ الواقع، من دون ركوب جواد أبيض.

وظهرت الفنانة السورية فِيْ الفِيْديو بإطلالة عصرية، ممثلة بقميص أبيض فضفاض وشورت من نفس اللون، أثناء تصوير الفِيْديو محاطة بالطبيعة الجميلة، وظهرت مداعبة كلب أبيض.

تدفقت ردود الفعل من الجمهُور على الفِيْديو الترويجي للأغنية، كَمْا سلطت الضوء على تسريحة شعرها الجديدة وظهُورها العفوي خلال مقطع الفِيْديو، كَمْا عبر الكثيرون عَنّْ شوقهم وإثارتهم لإصدار الأغنية.

بينما سخر آخرون من تسريحة شعر زيتون وتمنوا له أن يعود إلَّى أسلوبه القديم فِيْ اللباس والمظهر.

والجدير بالذكر أن ناصيف زيتون لم يصدر أي أغاني هذا الصيف، مثل بعض الفنانين، وسط تساؤلات من جمهُوره حول سبب رفضه إطلاق الأغاني.

وكان الفنان زيتون قد صرح فِيْ إحدى لقاءاته مع إحدى الإذاعات السورية، بأنه يستعد لإصدار ألبوم جديد بطريقة مبتكرة، مما تسبب فِيْ تأخره قليلاً من حيث الإصدار، بسبب اختلاف طريقة تسويق الألبوم. من الأعمال الفنية السابقة التي تم تقديمها لك سابقاً.

كَمْا أشار خلال اللقاء إلَّى إمكانية عمل دويتو ثلاثي مع فنانين من سوريا، دون الكشف عَنّْ هُوياتهم أو الكشف عَنّْ أسمائهم، لكنه ذكر فقط أن الفنانين من بين أصدقائه المقربين.

وفِيْ سياق آخر، أفاد زيتون أنه عاش فترة من الصراع الداخلي مع نفسه، بسبب قلقه الدائم على العمل والابتعاد عَنّْ أسرته، كَمْا أشار إلَّى أنه يمكن أن يفكر فِيْ الزواج، حيث أصبح عمره مناسبًا ليأخذها. تلك الخطوة.

أما عَنّْ الحفلات، فقد أحيا ناصيف زيتون مؤخرا أولى ليالي مهرجان “قلعة دمشق”، وسط حضور غفِيْر.

وفِيْ حوار مع موقع “العرب اليوم” عبر الفنان السوري عَنّْ سعادته بما شاهده وتابع حب الجمهُور له ولأغانيه.

ورفض الحديث عَنّْ رأيه فِيْ موقعه الفني، وترك الأمر للجمهُور لتحديد هذا المنصب، فهُو يعمل دون تردد أو بلا كلل، ويسعى دائمًا لتقديم الأفضل من خلال عمله واجتهاده.

وشكر نصيف الجمهُور الذي يحضر حفلاته ويتبع إيقاع أنشطته رغم اختلاف الظروف التي يمر بها.