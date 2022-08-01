وثق مقطع فِيْديو خروج الفنان السوري ناصيف زيتون من حفلته فِيْ لبنان مؤخرا، بعد أن تمكن العديد من المعجبين من الصعود على المسرح لالتقاط الصور معه.

وأظهر مقطع الفِيْديو عجز منظمي الحفل عَنّْ منع جماهِيْر الفنانة السورية من إخراج ناصيف زيتون من المكان.

اختلفت الآراء حول سلوك زيتون، فمنهم من اعتبر سلوكه أنيقًا، خاصة أنه غادر المسرح بعد التقاطه العديد من الصور مع جمهُوره، فِيْما وصفه آخرون بأنه متعجرف، لأنه لم يمنح جمهُوره مساحة كافِيْة. التقاط الصور معه.

وعلق أحد المتابعين قائلاً “لقد كان مؤدبًا للغاية. قال طابت ليلتك وغادر المسرح، واضطر إلَّى مغادرة هذا الطريق بناءً على طلب المنظمين الذين لم يتمكنوا من الحد من تدفق الجماهِيْر على المسرح”.

وأضاف آخر “ناصيف زيتون لم يتراجع بل خرج بعد أن أنهى غنائه وتخيّل مع الجميع. كان ذوقًا ومتواضعًا للغاية وغنى ما طلب مني”.

كَمْا طالبوا بوقف انتشار الشائعات المغرضة، معتبرين أنه من الأفضل تسليط الضوء على الفن الذي يقدمه والجمهُور الذي يستمتع به.

وفِيْ نفس الحفلة قدم الفنان ناصيف زيتون مجموعة متميزة من أغانيه، كَمْا شهد لفتة إنسانية من الفنان السوري عَنّْدما ظهر وهُو يرقص ويغني مع معجب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وحظي الفنان بإشادة كبيرة عبر المواقع الإعلامية، مشيرة إلَّى أن هذه ليست المرة الأولى التي يحقق فِيْها رغبات جمهُوره.

وكان ناصيف قد أحيا مؤخرا الليلة الأولى لمهرجان “قلعة دمشق” فِيْ دورته الثالثة التي أقيمت فِيْ العاصمة السورية ونظمت مؤخرا من قبل شركة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وحضر الحفل جمهُور ومحبي الفنانة، الذين تفاعلوا مع أغانيها التي أحبوها وحفظوها وشاركوا فِيْ أدائها.

عبر الفنان ناصيف زيتون، فِيْ حديث بموقع “العرب اليوم”، عَنّْ سعادته بما شهده وتبعه من حب الجمهُور له ولأغانيه، ومشاركتهم فِيْ نجاحه، موضحا أنهم أهله. البيت. ، والأسرة التي نشأ فِيْها، ومعها، وكل حفلة يقيمها فِيْ سوريا خاصة به.

ورفض زيتون الحديث عَنّْ رأيه فِيْ موقعه الفني، تاركًا الأمر للجمهُور لتحديد هذا المنصب لأنه يعمل دون تردد، بلا كلل، ويسعى دائمًا لتقديم الأفضل من خلال عمله واجتهاده.