نانسي زعبلاوي ترد على نعيم حمدي بعدما اعتبرها أنها شوّهت أغنيته

ردت الفنانة السورية، نانسي زعبلاوي، على هجوم الفنانة نعيم حمدي، بعد أن اعتقدت أنها شوهت أغنيتها “ياما راحانة ومشينا” ونسبتها لنفسها.

نشر الزبلاوي، عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، مقطع فِيْديو ظهر خلاله فِيْ إحدى وسائل الإعلام، وهُو يغني عَنّْ الفنان نعيم حمدي ويصفه بأنه من أهم المعلمين العظماء، ومن أفضل الفنانين السوريين.، مشيدًا بالأعمال المهمة التي قدمها خلال مسيرته الفنية، وأرفق مقطع الفِيْديو بتعليق رد فِيْه على هجوم حمدي.

وأكد الزبلاوي فِيْ البداية أنه اتصل بحمدي واستشاره شخصيًا قبل أن يغني أغنيته “ياما ذهبنا ومشينا”، نقلاً عَنّْ مدير إذاعة شام إف إم السورية، حيث كان حاضرًا أثناء حديثه معه.

وذكر أن حمدي قال له “فكر فِيْ الأغنية لنفسك وافعل ما تريد فِيْها”، معربا عَنّْ سعادته بالثقة التي منحها إياه حينها، واختياره للطريقة التي يريد تقديمها. الأغنية، مشيرة إلَّى أنه بعد ذلك التواصل أرسل لها جميع ملفاته عبر الواتساب، وطالبها باختيار ما تعجبه عَنّْه لتغني، مؤكدا أن المحادثات موجودة.

وقالت أيضا إنها طوال مسيرتها الفنية لم تغني أغنية لا تخصها أو تنسب إليها، فهِيْ لا تحتاج لذلك إلا أنها اشترطت أن تذكر الصحافة المحلية والعربية اسمها. أصلي. واستخدم صاحب الأغنية عَنّْوان “نانسي زعبلاوي تغني نعيم حمدي”.

وأضاف أنه كان يغني منذ 22 عامًا، ويحترم جمهُوره والمعلمين الكبار، ولا يقبل اسمه الفني أن يكون محط إساءات مجهُولة، مبينًا أنه يضيف بتواضع للعمل الفني ويغني، ولا يحرف. عليه، وأرشيفه يشهد عليه.

وفِيْ الختام، أعربت الفنانة السورية عَنّْ سعادتها بتجربة غناء “ياما مشينا مشينا”، رغم أن حمدي غيرت رأيها بشأنها لأسباب مجهُولة، على حد قولها، مؤكدة أن رأيها فِيْ فنها لن يتغير.

يشار إلَّى أن الفنان نعيم حمدي قد رحب فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية بفكرة أن يغني بعض المطربين بعض أغانيه، لكنه اعتبر أن نانسي زعبلاوي شوهت أغنية “ياما راهانا و مشينا”، و نسب هِيْ نفسها إحدى الأغاني فِيْ ألبومها الجديد، ونددت الفنانة بالأمر قائلة “أنا لا أعيش”.