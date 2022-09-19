نانسي زعبلاوي تطلق أغنية “بينا غرام” بالتعاون مع فنانة شابة

أعلنت الفنانة السورية نانسي زعبلاوي، إطلاق ديو جديد بعَنّْوان “بينا غرام” مع الفنانة الشابة جيني غربي.

الأغنية من تأليف طاهر كامل، ألحان أحمد محيي، توزيع بديع عيسى مزج وإتقان، وإنتاج موسيقى حياة، وتمت الموافقة عليها باللهجة المصرية.

وأوضح الزعبلاوي أنه أحب الأغنية وأبدى إعجابه بأغانيها وألحانها لفترة طويلة، لكن عامل الوقت حال دون عرضها فِيْ الفترة الماضية، مع الإشارة إلَّى الظروف المتغيرة وإمكانية طرحها وإجراء بعض التعديلات الطفِيْفة عليها. أغنية، للتكَيْفَ مع الأسلوب الغنائي السائد فِيْ هذه الفترة.

وعبر عَنّْ سعادته العميقة بمشاركة الفنانة جيني غربي فِيْ هذا الثنائي، وكذلك تأهِيْلها كَمْوهبة خاصة، متمنياً لها المزيد من التوفِيْق والنجاح.

كَمْا أبرز سعادته بالصدى الإيجابية وردود فعل جمهُوره ومتابعيه على الأغنية الجديدة.

من ناحية أخرى، أعربت الغربي عَنّْ سعادتها بهذا التحالف الفني مع الفنانة الزعبلاوي، التي اختارت لها أداء الدويتو معها، معتبرة أن هذه الخطوة تحمل جيني مسؤولية كبيرة لكونها فتاة مبتدئة، لا تزيد عَنّْ 20 عامًا. ، بالإضافة إلَّى المسؤولية فِيْ اختيار الوظائف المستقبلية المناسبة.

يشار إلَّى أن أغنية “بينا غرام” جاءت فِيْ المرتبة الثالثة بين أغاني الزعبلاوي، من ألبومها الجديد “المحطة 40″، بلهجات مختلفة.

40- نورة

كَمْا طرحت الفنانة مؤخرًا أغنية “المحطة 40” وأغنية “ياما رحانة” للفنان السوري نعيم حمدي، بعد إجراء بعض التعديلات على طريقة توزيعها، ومن المقرر استكَمْال إصدار الباقي. من أغاني الألبوم فِيْ الفترة المقبلة.

نعيم حمدي يهاجم نانسي زعبلاوي

هاجمت الفنانة السورية نعيم حمدي، مؤخرًا، الفنانة بعد أن طرحت أغنية “ياما رحانة” ونسبتها لنفسها، بحسب بيانها، بانتقادها طريقة توزيعها للموسيقى وإدخال تعديلات عليها رغم أنها اهلا بكَمْ فِيْ فكرة الغناء له.

ورد الزبلاوي على هذه التصريحات، عبر تقرير “الاستوري” عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرام”، مشيدًا بالفنانة وأسلوبها الغنائي والراب الأصيل، واعتزازًا به كفنان سوري عريق. وتاريخ طويل فِيْ الغناء.

وأكد الزبلاوي أنه حصل على إذن مسبق من حمدي لغناء الأغنية وتعديلها بما يتماشى مع الأسلوب الموسيقي السائد هذه الأيام.