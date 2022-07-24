نانسي صلاح تخوض تجربة الرعب فِيْ أول بطولة مطلقة بمسيرتها

خطى الفنانة المصرية، نانسي صلاح، تتحسن باستمرار فِيْ عملها الفني الذي اختارت المشاركة فِيْه، خاصة عَنّْدما قدمت شخصية قوية اسمها “الأميرة” فِيْ مسلسل “Yoturn” الذي عُرض فِيْ آخر دراما رمضانية، و حققت نجاحًا كبيرًا أمام الفنانة المصرية ريهام حجاج، وهُو ما جعلها تحقق أحلامها من خلال الظهُور فِيْ الأدوار والشخصيات التي تود تقديمها.

كشفت نانسي صلاح، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أنها وظفت وبدأت تصوير فِيْلمها الجديد بعَنّْوان “13 يوليو”، مشيرة إلَّى أن العمل يجمعها مع الفنانين نضال الشافعي ومغني الراب شاهِيْن وحجاج عبد العظيم وهالة فاخر. وجمال شاكر كاتب السيناريو والمخرج التنفِيْذي للمسرحية وإخراج معتز حسام.

وأوضحت نانسي صلاح أنها تجسد شخصية مميزة، حيث حققت حلمها الذي كانت ترغب فِيْ تجربته من قبل، مشيرة إلَّى أنها أيضًا مكرسة للعمل، وهِيْ أولى بطولاتها المطلقة، مشيرة إلَّى أن التصوير بدأ قبل عيد الأضحى الماضي و تم إيقافه بسبب ظروف العطلة على أن يستأنف فِيْ الفترة القادمة.

وأوضح أن الفِيْلم سيعرض على إحدى المنصات الرقمية، ولا يخشى عرض المسرحية على منصة واحدة، قائلا مازحا “الذي يخاف منه ربنا، ويمكنني أن أخبرك بالأميرة التي قدمتها فِيْ وأضاف أنه عَنّْدما يدخل فِيْ عمل فني فإنه يكَمْله بحجاب لأنه لا يرى دخلاً أو أشياء يمكن أن تعرقل عمله.

وأكدت نانسي صلاح أن لا أحد يعرف السحر ولا يعرف ما يمكن أن يحققه أي عمل فني، بدليل ما حدث مع فِيْلم “لا لوم” للمخرج عمرو سلامة، الذي كلف نحو 200 ألف جنيه وحقق دخلاً كبيراً حتى عَنّْدما كان. تم عرضه على إحدى المنصات الرقمية، وقد حقق أيضًا نجاحًا وشوهد على نطاق واسع.

يشار إلَّى أن نانسي صلاح شاركت فِيْ دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “You Turn” الذي تدور أحداثه حول “يارا الكردي” ضابطة الملاحة البحرية التجارية التي ضحت بوظيفتها ومستقبلها المهني من أجل خيرها. الزوج. والحبيب “يوسف” الذي ترك له كل شيء. بمرور الوقت، طلبوا منها مقاطعة ابن عمها خالد، الذي كان بمثابة أخ لها وصديق طفولتها. اتفقت معه، لكن حادث سيارة غيّر مجرى الأمور. .

ومسلسل “يوتورن” بطولة ريهام حجاج، الفنان توفِيْق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسوني، صفاء الطوخي، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، حلا السعيد وعدة فنانين آخرين. والمسرحية من تأليف أيمن سلامة وإنتاج جمال العدل وإخراج سامح عبد العزيز.