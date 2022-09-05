نانسي صلاح ترد على اتهام المسلسلات بنشر العَنّْف.. وتحب شكل شعرها

أعربت الفنانة المصرية الشابة، نانسي صلاح، عَنّْ سعادتها بتكريمها فِيْ مهرجان “همسة” الدولي فِيْ دورته العاشرة، الذي أقيم مساء الأحد بدار الأوبرا المصرية الكبرى.

وقالت نانسي خلال لقائها بـ “العرب اليوم” “سعادتي تضاعفت بشرفِيْ خلال الدورة التي سميت على اسم الفنان القدير توفِيْق عبد الحميد الذي عملت معه كثيرًا أثناء العمل معه ودائمًا ما أفتقد حديثي. معه، ومن أهم النصائح التي يكررها لي دائمًا ألا أخاف من أي شيء عَنّْد تقديم شخصية “الشرير”.

وأضافت الممثلة المصرية “قدمت الكثير من الشخصيات الشريرة وخفت من ردة فعل المشاهدين. لطالما أخبرني القدير توفِيْق عبد الحميد أنه طالما كره الجمهُور الشخصية فهذا يعَنّْي النجاح لها”.

عَنّْدما سُئلت عَنّْ سبب تقديم شخصية شريرة أثناء الدراما، قالت، “لا أعرف السبب، وهذا عكس شخصيتي، لكن هذا ممكن لأن ملامحي حادة. يرى المخرج بأم عينيه أنني مناسب فِيْ شخصية معينة.

وأشارت إلَّى أنها تظهر دائمًا بشعر مجعد، وعلقت قائلة “يعجبني شكل شعري الطبيعي ولا أرغب فِيْ فرده لأنه يضر بطبيعة شعري، ولكن إذا كانت الوظيفة أو الشخصية تتطلب شعرًا أملسًا، أرتدي شعر مستعار مناسب لذلك. الشخصية “.

يشار إلَّى أن الفنانة الشابة نانسي صلاح شاركت فِيْ الموسم الرمضاني السابق بمسلسل “انحراف” بطولة روجينا وأحمد صفوت والفنانة سميحة أيوب ولوسي والعديد من الفنانين، وهُو من تأليف مصطفى شيب وإخراج رؤوف. عبد. عزيز.

كَمْا شارك فِيْ مسلسل “يوتورن” الفنان توفِيْق عبد الحميد والفنانة ريهام حجاج.