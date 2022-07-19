نانسي صلاح لا أعلم مصير “عودة طاقية الإخفاء”.. ولا تهمني الانتقادات

أكدت الفنانة المصرية نانسي صلاح أنها لا تعرف مصير فِيْلم “عودة قناع الستر” الذي استأجرته منذ فترة، مشيرة إلَّى أن هِيْئة الإنتاج لم تبلغها بمَوعِد تصوير الفِيْلم. الفلم. أول يوم عمل، وأشار إلَّى أنه مازال يجهل ما إذا كانت هناك أزمة إنتاج تمنع الخروج .. الفِيْلم للضوء أم لا.

وأضافت نانسي صلاح، فِيْ تصريحات لـ “العرب اليوم”، أن الفِيْلم يتناول تاريخ إخفاء القناع كَمْا حدث وعولج من قبل فِيْ فِيْلم “سر القناع الستر” الذي قامت ببطولته الفنانة. عبد المنعم ابراهِيْم وتوفِيْق الدقن والطفل المعجزة الفنان احمد فرحات ولكن بمفهُوم العصر الحالي مواكبة للتكنولوجيا الحديثة. .

وعلقت الفنانة على أنها غير مهتمة بمقارنة بعض الأشخاص بفِيْلم “عودة الغطاء المختبئ” وفِيْلم “سر القبعة المخفِيْة” لعام 1959، ولم تعلق حتى على هذه النقطة عَنّْد التعاقد والتحدث عَنّْ الفِيْلم. إلَّى جانب أنها ليست مهتمة بالنقد أو الحديث عَنّْ أي عمل فني لها سواء بشكل سلبي أو إيجابي، خاصة أنه فِيْ النهاية يكون لمصلحة العمل.

وشددت نانسي صلاح على أنها تعتبر أي خطاب عَنّْ العمل “دعاية” منه، لأن الجدل يجعل الجمهُور على مواقع التواصل الاجتماعي يتابع ما يحدث سواء كان البعض معك أو ضدك، وأضافت “الناس ستدخل وتنتقل إليك. ترى ما هُو الارتباك وأنا الفائز فِيْ الآخر “.

وتابع “لا يمكنني الحديث عَنّْ تفاصيل المسرحية إلا بعد التصوير، لأن مصيرها مجهُول حتى الآن، ولا أدري هل سيتم تنفِيْذ الفِيْلم وتصويره أم لا.

يشار إلَّى أن نانسي صلاح شاركت فِيْ دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل “You Turn” الذي تدور أحداثه حول “يارا الكردي” ضابطة الملاحة البحرية التجارية التي ضحت بوظيفتها ومستقبلها المهني من أجل خيرها. الزوج. وعشيقها “يوسف” الذي تركت من أجله كل شيء، وبمرور الوقت طلبوا منها مقاطعة ابن عمها “خالد” الذي كان بمثابة أخ لها وصديق طفولتها، واتفقت معه، لكن حادث مروري غير مساره. . مسار الأشياء.

ومسلسل “يوتورن” بطولة ريهام حجاج والفنان الماهر توفِيْق عبد الحميد وعبير صبري وكريم قاسم ومحمود حجازي وأيمن القيسوني وصفا الطوخي ونانسي صلاح ونورهان وعبير منير وهالة السعيد وعدد. من الفنانين الآخرين، والمسرحية من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.