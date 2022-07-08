نانسي عجرم أول نجمة عربيّة تُحيي حفلاً عبر “ميتافِيْرس”

واصلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، لفت انتباه معجبيها بعملها القادم “صح ساعة” الذي يجمعها مع منتج الموسيقى الأمريكي العالمي ودي جي مارشميلو.

شاركت نانسي معجبيها، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، العديد من الملصقات الدعائية ومقاطع الفِيْديو لأغنية “صح ساه”، والتي ستطلقها فِيْ حفل موسيقي على منصة الواقع الافتراضي “ميتافِيْرس”.

وبذلك ستكون نانسي عجرم أول نجمة عربية تقيم حفل إطلاق عمل على هذه المنصة. سيبدأ الحفل الساعة 1100 صباحًا بتوقيت المحيط الهادي / 200 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 6 مساءً بتوقيت غرينتش +2.

وأغنية “صح ساعة” باللهجة المصرية من كلمات أحمد علاء الدين وألحان مودي سعيد وتوزيع طارق مدكور ومارشميلو والفنان العالمي مساري. تم تصوير الأغنية على شكل مقطع فِيْديو فِيْ لوس أنجلوس بإشراف المخرجة سارة ماكولجان وفِيْ بيئة شابة وجذابة وصاخبة.

وبخصوص تعاونها مع Marshmallow، علقت نانسي عجرم “تجربتي مع Marshmallow فِيْ الاستوديو كانت استثنائية ومميزة. هذا التعاون الفني أضاف بعدًا مختلفًا لأغنية (Sah Saha)، لا أخفِيْ أنني متحمسة جدًا لمشاركة هذا. “. العمل مع الجمهُور من خلال الفِيْديو الموسيقي أو حفل إصدار الأغنية فِيْ Metaverse “.

وأضاف “ساهمت الجهُود المتضافرة فِيْ رسم معالم عالمية لحق الصحراء وساهمت فِيْ دمج الموسيقى العربية والأجنبية، مؤكداً أن هذه الموسيقى تظل لغة فريدة توحد الشعوب بلا حدود”.

وتابع “شكري الجزيل لكل من عمل بجد لإنجاح هذا الألبوم ووجهه ليكون له شخصية عالمية تليق بالموسيقى العربية، صديق المنتج وسيم صليبي ومديري جيجي لامارا، وكل ما عملت معه. التفاني والاحتراف لأقدم لكَمْ عملاً فنياً عربياً وعالمياً أفتخر به “.

وعَنّْ الخطمي قال “أنا فخور جدًا بهذا التعاون الفني الذي جمعَنّْي مع أسطورة مثل نانسي عجرم، وأنا ممتن جدًا للعمل على أغنية (صح ساها) التي أعتبرها فرصة للغوص. فِيْ الثقافة الفنية العربية.

قال وسيم صليبي، المؤسس والرئيس التنفِيْذي لشركة Universal Arabic Music “أنا سعيد للغاية لأن نانسي ومارشميلو التقيا فِيْ لوس أنجلوس ونفّذا هذه الرؤية الفنية معًا فِيْ الاستوديو. ما يميز هذا العمل هُو أيضًا طاقتهم معًا، حيث تؤكد الأغنية فِيْ الفِيْديو والكيمياء التي جمعتهم أن هذا التعاون كان القرار الصحيح “.