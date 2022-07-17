نانسي عجرم تحتفل مع زوجها بنجاح “صح صح”.. وابنتهما “ليا” تلفت الأنظار

احتفلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع زوجها الدكتور فادي الهاشم وأقاربهم بنجاح مقطعها الأخير بعَنّْوان “صح ساعة”، والذي تعاونت فِيْه مع دي جي مارشميلو العالمي.

أعد أصدقاء نانسي وزوجها مفاجأة خاصة لها، وظهرت معهم أثناء تقطيع الكعكة المزينة بصور من مقطعها الجديد.

تبنت الفنانة اللبنانية إطلالة مبهجة، وهِيْ بلوزة من الساتان الحريري الملون، متناسقة مع البنطال الأبيض، ظهرت جمالياً بشعرها البني المتموج المتساقط على كتفِيْها، ووضعت بعض لمسات المكياج القائمة على ألوان هادئة للغاية.

جاء ذلك بالتزامن مع احتفال نانسي بابنتها الصغرى “ليا”، حيث شاركت الصور عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، وظهرت الفنانة اللبنانية فِيْ الصور برفقة “ليا”، وكذلك مثل زوجها فادي. . الهاشم.

وكتبت نانسي فِيْ تعليقها على الصور “الأحد مَوعِد اللعب مع أميرتي الصغيرة إلَّى الأبد”.

لفتت ابنة نانسي الرؤوس فِيْ فستان صيفِيْ من قطعتين وتنورة قصيرة وبلوزة وردية اللون.

وتفاعل محبو نانسي مع الصور معربين عَنّْ حبهم لها، وكذلك إعجابهم بجمال العلاقة الأسرية بين نانسي وزوجها.

تستمر أغنية “Sah Saha”، التي تعاونت فِيْها نانسي مع DJ Marshmello الدولي، فِيْ قيادة الاتجاه بمعدل مشاهدة مرتفع.

أغنية “صح ساعة” باللهجة المصرية، من كلمات أحمد علاء الدين، وألحان مودي سعيد، وتوزيع طارق مدكور ومارشميلو والفنان العالمي مساري، وتم تصويرها كفِيْديو موسيقي فِيْ لوس أنجلوس بإشراف المخرجة سارة مكولجان. . وفِيْ جو شبابي جذاب وصاخب.

ظهرت نانسي عجرم فِيْ الكليب، بملابس ليلية، حيث بدأ مقطع الفِيْديو ببدلة ذهبية، أبرزت جمالها، ثم ظهرت فِيْ سيارة بفستان قصير.

وبثت ملصقات دعائية للعمل على شاشات عملاقة فِيْ ولايات نيويورك ولوس أنجلوس وميامي بالولايات المتحدة.

كَمْا أعلن موسم Gamers على موقعه الرسمي على الإنترنت عَنّْ حفله الخامس الذي سيقدمه دي جي مارشميلو العالمي والمغنية اللبنانية نانسي عجرم يوم 11 أغسطس على مسرح محمد عبده أرينا فِيْ الرياض سيتي بوليفارد.