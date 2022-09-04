نانسي عجرم تقدم واجب العزاء لـ نادين الراسي بوفاة شقيقها جورج

أرادت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، أن تقدم تعازيها للفنانة نادين الراسي، فِيْ وفاة شقيقها الفنان جورج الراسي، الذي توفِيْ عَنّْ عمر يناهز 39 عامًا إثر تعرضه لحادث سير دولي. طريق سريع يفصل بين الحدود اللبنانية والسورية.

نشر عدد كبير من المتابعين صوراً توثق زيارة نانسي عجرم لمنزل نادين الراسي، أمس السبت، برفقة مدير أعمالها جيجي لامارا، والدموع لم تغادر وجه نادين الراسي التي ما زالت تتعرض لصدمة كبيرة.

وظهرت نادين الراسي فِيْ مقطع فِيْديو تتداوله الدموع وهِيْ تخبر النجمة نانسي عجرم وجيجي لامارا على النار “أنا حزبي اليوم”.

اتضح أن نادين الراسي اعتقدت أن يوم أمس 3 سبتمبر / أيلول يوافق عيد ميلادها الثالث والأربعين ولم تدرك أن اليوم الرابع من سبتمبر / أيلول هُو عيد ميلادها.

وتساءلت نادين الراسي “على كل حال عيد”، مشيرة إلَّى أنها ستكون وحيدة هذا العام بدون شقيقها الذي كان يحتفل معها، ولن تسمع أغنية “عيد ميلاد سعيد” بصوتها.

على صعيد آخر، ما زال النجمان الحداد على وفاة شقيق نادين الراسي، جورج الراسي، فِيْ منزل نادين، ويوم الجمعة الماضي، النجمتان ماجدة الرومي ونجم البوب ​​رامي عياش وزوجته مصممة الأزياء داليدا. عياش. زارها فِيْ منزلها.

زار وائل كفوري منزل نادين الراسي الثلاثاء الماضي لتقديم تعازيه فِيْ رحيل شقيقها الفنان جورج الراسي ونادر سركيس وألين وطفة وليليان النمري والإعلامية رجاء ناصر الدين. تواجدوا فِيْ منزل نادين الراسي.

من جهة أخرى، أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني فِيْ لبنان بيانا إيضاحيا عَنّْ الحادث المروري الذي تسبب فِيْ وفاة جورج الراسي زينة المرابي، جاء فِيْه “غرفة العمليات التابعة للمديرية العامة المدنية. وتلقى الدفاع بلاغاً عَنّْ اصطدام سيارة بفاصل الاسمنت وسط الطريق الدولي لمصنع الفور وهُو فريق من المسعفِيْن المتخصصين بالتدخل فِيْ حالات مماثلة “.

ويضيف البيان “اضطر الفريق المتخصص إلَّى استخدام معدات الإنقاذ الهِيْدروليكي، نظرا لخطورة الأضرار التي لحقت بالسيارة، وذلك لإخراج من كان بداخلها، وتبين أن الحادث أسفر عَنّْ وفاة جرجس. فنان. الراسي والسيدة الإجراءات القانونية “.