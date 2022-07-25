على هامش حفل انتخاب ملكة جمال لبنان 2022، التقت العرب اليوم كاميرا بالمغنية اللبنانية نانسي عجرم التي أعربت عَنّْ سعادتها بالنجاح الكبير الذي لا تزال تحصده أغنيتها الجديدة “صح ساعة”، مؤكدة تعاونها مع منسق الأغاني العالمي “مارشميلو”. وقد أضاف إلَّى العمل بريقًا خاصًا، معلقًا بقوله “الحمد لله وصلت الأغنية إلَّى عدد كبير من الناس”.

وعدت نانسي عجرم جمهُورها بالعديد من المفاجآت، رافضة الكشف عَنّْ تفاصيلها، مؤكدة أنه من الأفضل الحديث عَنّْ هذه الأمور وقتها.

ووجهت نانسي رسالة إلَّى ياسمين زيتون ملكة جمال لبنان 2022 تقول لها “كوني أنت، والآن لديها مسؤولية كبيرة لتمثيل لبنان بأجمل صورة”.

وأكدت الفنانة اللبنانية أنها ستدعم بناتها فِيْ المستقبل لفعل ما يفضلن، عَنّْدما طلبت موافقتها إذا أرادت أي من بناتها المشاركة فِيْ مسابقة جمالية.

خلال حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2022، قدمت نانسي أغنية “إلَّى بيروت الأنثى” وأغنيتها الجديدة “صح ساها” و “سلامات”.

كَمْا حرصت الفنانة على إرسال رسالة تقول “لبنان أنت عاشق الحياة وسأبقى حلوًا ومرًا”.

والجدير بالذكر أن نانسي عجرم احتفلت بنجاح أغنيتها الجديدة “Sah Sah” التي تجاوزت مؤخرًا علامة العشرين مليون مشاهدة، وحجزت نانسي أيضًا مقعدًا فِيْ مخطط بيلبورد العالمي، حيث احتلت المركز 38 فِيْ أسبوعها الأول على قائمة أفضل الأغاني الإلكترونية الساخنة / الرقص.