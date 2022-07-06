نانسي عجرم نجمة حفل ملكة جمال لبنان 2022

بعد توقف دام ثلاث سنوات، سيكون لدى اللبنانيين مَوعِد جديد لحفل إعلان ملكة جمال لبنان فِيْ 24 يوليو من هذا العام، فِيْما ستقيم الحفل النجمة نانسي عجرم فِيْ بيروت.

وبدأت الاستعدادات للحفل منذ ستة أشهر، لذا تعود ملكة جمال لبنان هذا العام تحت شعار “نفتقد لبنان”، وهُو حدث جمالي وثقافِيْ وفني وإعلامي، لانتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2022.

وكانت قناة LBCI قد دعت إلَّى إجراء تقييم لاختيار المتسابقين، حيث تم إجراؤه فِيْ أكثر من مركز فِيْ لبنان والخارج، للإعلان بدورها عَنّْ الاستعدادات النهائية لتنظيم الحفل.

فِيْ كانون الأول الماضي، تم فتح باب التسجيل للمسابقة للفتيات (بين 18 و 25 سنة) للمشاركة فِيْ فندق رويال توليب فِيْ الأشرفِيْة، فِيْما اعتبر المتابعون أن هناك فرصة فريدة بعد أن تتمكن الفتيات المقيمة خارج لبنان من المشاركة فِيْها. هذه المنافسة.

وكانت آخر انتخابات ملكة جمال لبنان فِيْ 2022، عَنّْدما توجت مايا رعيدي ملكة على عرش الجمال اللبناني خلال مساء بثته قناة MTV اللبنانية.

واحتفظ رعيدي باللقب لمدة ثلاث سنوات، بعد أن تعذر إقامة الحفل بسبب الاحتجاجات التي شهدها لبنان فِيْ أكتوبر 2022، وكذلك انتشار وباء كورونا، مما حال دون عقد الأحزاب وفرض إجراءات أمنية خاصة. . للحماية من هذا الفِيْروس.

اللجنة التي شكلتها حينها الفنانة نانسي عجرم ملكة جمال جنوب أفريقيا لعام 2017، ديمي لي بيتر، الصحفِيْ جورج قرداحي، ملكة جمال لبنان السابقة، النجمة نادين نسيب نجيم، الفنان غي مانوكيان (ممثلاً عَنّْ وزارة). السياحة) مصمم الأزياء اللبناني العالمي نيكولا جبران، الممثل عادل كرم، فنان المكياج بسام فتوح ومصمم المجوهرات دوميت زغيب.

فِيْ المرشح النهائي أجاب خمسة مرشحين على السؤال الموحد الذي طرح عليهم وهُو “برأيك ما هُو أكبر فشل فِيْ الحياة”.

وكانت الوصيفة الرابعة تاتيانا ساروفِيْم وصيفة ثالثة وفانيسا يزبك وصيفة ثانية ويارا بو منصف وصيفة ثانية وميرا طفِيْلي وصيفة أولى، فِيْما فازت مايا رعيدي بلقب ملكة جمال لبنان 2022. تبلغ من العمر 22 عاما طالبة فِيْ السنة الخامسة بالصيدلة، وتوجت بلقب ملكة جمال لبنان لعام 2017. سويت بيرل.