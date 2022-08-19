أعربت الفنانة نانسي عجرم عَنّْ سعادتها بالمشاركة فِيْ الحفل الكبير الذي أقيم ضمن مهرجان “بناس جونيه” والذي يهدف إلَّى تنشيط السياحة فِيْ لبنان وإرسال رسالة مفادها أنها ستبقى رغم كل المآسي التي حلت بها.

وأضاف عجرم، خلال لقائه بكاميرا “العرب اليوم”، على هامش الحفل “كنت سعيدًا جدًا لحظة دخولي إلَّى الحفلة، وسعدت بحب الجمهُور، لكني شعرت ببعض الخوف”. .

توقفت الفنانة اللبنانية عَنّْد حضور جمهُور كبير، مشيرة إلَّى أنها شعرت بمشاعر مختلطة نتيجة تفاعل الجمهُور معها.

وأيد فكرة تنازل النجوم عَنّْ رواتبهم لدعم السياحة فِيْ لبنان، وعلق “هذا ما يحدث وهذا أقل ما يمكن أن نقدمه للسياحة”.

وعبر عَنّْ سعادته بكل من يحاول زرع الفرح والابتسامات فِيْ قلوب الناس على غرار ما حدث فِيْ مهرجان “بنس جونيه”.

وفِيْ سياق آخر، كشفت نانسي عجرم، أن مشاركتها فِيْ افتتاح مونديال 2022 ما زالت غامضة، رغم وجود بعض الاستعدادات الخاصة لأغنية خاصة.

يشار إلَّى أن نانسي عجرم أقامت حفلاً غنائياً فِيْ الرياض خلال موسم الألعاب السعودية وتصدرت حديث الجمهُور قبل أيام.

ونشرت نانسي الصور، عبر حسابها على إنستجرام، معلّقة “لا يمكن للكلمات أن تصف مشاعري الليلة الماضية، لكن الصور بالتأكيد ستثير المشاعر … شباب الرياض جمهُور استثنائي”.