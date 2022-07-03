دخلت الفنانة الأمريكية نانسي لوهان القفص المذهب برفقة رجل الأعمال بدر شماس، يوم السبت 2 يوليو، تزامنًا مع عيد ميلادها الـ 36، بعد أن نشرت صورة لهما على إنستغرام وقالت “أنا أسعد امرأة فِيْ العالم”.

وأعلنت لوهان زواجهما بصورة لها عبر إنستغرام قائلة “أنا أسعد امرأة فِيْ العالم.

وكانت الفنانة الأمريكية قد كشفت خطوبتها فِيْ نوفمبر 2022 على شماس، حيث كتبت حينها “حبي وحياتي وعائلتي ومستقبلي”.

أما زوجها بدر شماس، فهُو مواطن إماراتي، كويتي الأصل، ولد لأب كويتي وأم لبنانية قبل 34 عامًا فِيْ الكويت.

شماس هُو مساعد نائب الرئيس فِيْ Credit Suisse International Wealth Management، وهُو رجل أعمال درس الهندسة الميكانيكية وحصل على درجة البكالوريوس فِيْ التمويل.

قبل سنوات، ترددت شائعات عَنّْ أن نانسي لوهان تحولت إلَّى الإسلام، لكن لا يُعرف متى أو أين، ثم سقط الحجاب على ليندسي عَنّْدما وضعته على رأسها فِيْ عام 2016.

قالت بعد ذلك “لقد أصبحت روحية جدًا ومنفتحة على التعليم”.

يبلغ صافِيْ ثروة لوهان 1.5 مليون دولار، وفقًا لمجلة فوربس.