ناهد الحلبي سعيدة بالتعاون مع قصي خولي.. وقدوتي دريد لحام

أكدت الفنانة السورية ناهد الحلبي، أن ملخص تجربة الخمسين عاما لا يمكن اختزاله فِيْ بضع جمل، مشيرة إلَّى أنها تعلمت منها العديد من المهارات، مثل امتلاك أدوات الفن الدرامي، وكذلك المساعدة فِيْ اختيار الأدوار مع. مزيد من الرعاية والنخبوية، وعلى المستوى الشخصي، سمحت له التجربة بفرض نفسه كشخصية مهِيْمنة وذات سيادة.

وعبر الحلبي عَنّْ سعادته العميقة بالأصداء الإيجابية التي حققها مسلسل “من إلَّى” للمخرج مجدي السميري وتأليف بلال الشهدات، مؤكدا رضاه التام عَنّْ الدور الذي قدمه فِيْ المسلسل، حيث إنها هِيْ أم ومعلمة ذات كيان خاص وليست مثل غيرها من الأمهات، فِيْ مزيجها من القسوة والحنان تجاه شخص واحد.

وأشارت الفنانة إلَّى تطور سيحدث فِيْ شخصيتها ضمن المسلسل، وسيُلاحظ ذلك من خلال سياق الأحداث.

وانتقدت الحلبي، خلال ظهُورها على “سكاي نيوز عربية”، المقاربة السطحية لدور الأمهات والنساء بشكل عام فِيْ الدراما، حيث يقتصر دورها على إطعام الأطفال والعَنّْاية بشؤونهم الخاصة، دون التطرق لها. معاناة شخصية أو إخراج طرف منها فِيْ سياق الأحداث.

وفضل الحلبي استدعاء كل من تعامل معهم بكلمة “أمي” ومنهم الفنان السوري قصي خولي الذي لعب دور نجله فِيْ العديد من الأعمال التي جمعتهم، مؤكداً سعادته بالعمل معه. .. فِيْ سلسلة “من حتى”.

ولفت إلَّى اختلاف طبيعة العلاقات بين الفنانين وبقية الكتاب المسرحيين اليوم، مع سحب نظام “Professional Table” الذي يساعد أبطال المسلسل على المشاركة فِيْ التدريب، بينما لم يعد متاحًا. . اليوم، وفقًا للفنانة، أصبح المجتمع ككل أيضًا أكثر تخلفًا وتشددًا وتعصبًا.

استذكرت ناهد الحلبي بعض تفاصيل طفولتها، ونمو شغفها بمهنة الممثلة، حيث أخذتها والدتها إلَّى السينما وتشاهد الأفلام، لما كان لهذا أثر خاص على المتلقي، وظهُورها الأول. كانت فِيْ أحد أفلام الفنانة الراحلة نهاد قلعي حيث لعبت دور ابنته. .

انخرط الحلبي فِيْ خطوبة الفنانة السورية دريد لحام، نموذجها ليتبع على المستوى الفني والشخصي، فهُو من أكثر الأشخاص تأثيراً عليها حتى الآن، مع تفضيله الكبير لجميع الأعمال المعروضة، فهُو أيضا الممثل السوري الوحيد. الذي تحدث باللهجة السورية دون دبلجة صوته فِيْ الأفلام باللهجة المصرية، بحسب بيانه.

وأرجع الحلبي سبب عدم ظهُوره فِيْ المسلسلات السورية إلَّى قلة العروض من الشركات المنتجة.