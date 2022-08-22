تحدثت الفنانة المصرية ناهد السباعى، عَنّْ مواضيع مختلفة تتعلق بحياتها الشخصية والمهنية، كاشفة عَنّْ رغبتها فى الزواج وتكوين أسرة، وبينها صداقة مع ثعلب.

وأوضحت السبيعي أنها تريد الزواج والربط كأي فتاة فِيْ هذا العالم، وتريد أيضًا تكوين أسرة، لكن ليس لديها الوقت الكافِيْ لذلك، حيث تنقسم حياتها بين الزراعة والرياضة والتمثيل.

وقالت خلال ظهُورها فِيْ برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب “أنا لست معقدا فِيْ جواز السفر. ما زلت عَنّْدي زوج وعائلة وأطفال ولكن ليس لدي وقت لرؤية أصدقائي أو الجلوس. . ” مع أقاربي “.

تساءل عمرو أديب عما إذا كانت شخصيتها القوية هِيْ سبب خوف الرجال من الاقتراب منها، فِيْرد بأنها لا ترى نفسها كشخصية قوية كَمْا بدت واضحة له من الخارج، مشيرة إلَّى أن والدتها وجدتها كانتا قويتين للغاية.

وأشار إلَّى رغبته فِيْ تغيير المفهُوم فِيْ المجتمع المصري لفكرة أن الزواج هُو أكبر طموح للفتاة بعد الانتهاء من دراستها، مشيرًا إلَّى أن تغيير المفهُوم سيؤدي إلَّى تغيير فِيْ طريقة اختيار الفتاة لشريك حياتك.

وأوضح أنه لا يزال يتعلم ويتلقى دورات فِيْ مجال عمله وخارجه.

وأضافت أنها تود أن تجد شريك حياتها يعاملها مثل والدها الراحل أو إخوتها أو جدها الراحل فريد شوقي، وأكدت أن سقف طموحاتها مرتفع، قائلة “والدي وإخوتي عاملوني بطريقة. يجب أن أتعامل مع نفس الشيء أو ما شابه، وإذا كان جدي فريد شوقي، فإن طموحاتي يجب أن تكون عالية قليلاً “.

وأكدت أن المرأة لا تستطيع أن تعيش بدون رجل قائلة “لا طبعا هذه سنة الحياة .. وهذه هِيْ طبيعة ربنا الذي خلقنا معه”.

وفِيْ سياق مختلف، كشفت السباعي أن هناك صداقة تربطها بثعلب بالقرب من منزلها، وأنها أيضًا حريصة على إطعامه بعد أن لاحظت أنه يصدر أصواتًا تعبر عَنّْ غضبه لأن الكلاب أكلته. هِيْئة. غذاء.

وعَنّْ هُواياتها حيث تقضي معظم وقتها، قالت “الآن هِيْ مهتمة جدًا بالزراعة ولدي العديد من المحاصيل والمانجو والفراولة والعديد من الفاكهة، وعَنّْدما أتناول منتجاتها يكون مذاقها مختلفًا تمامًا عَنّْ الشراء من السوبر ماركت مشيرة إلَّى أنها حصلت على دورات فِيْ الزراعة بعد كورونا، فضلا عَنّْ اهتمامها بتربية الحيوانات والصيد “.