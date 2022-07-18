ناهد السباعي تستذكر أخيها الراحل فريد المرشدي بيوم ميلاده.. وتوجه رسالة

استذكرت الفنانة المصرية ناهد السباعى، شقيقها غير الشقيق فريد المرشدى، بمناسبة عيد ميلاده، بكلمات عاطفِيْة.

ونشر السباعي، عبر حسابه الرسمي على انستجرام، صورة مصممة للظهُور مع شقيقه المتكئين على بعضهما البعض، ورفقت الصورة بتعليق يعبر عَنّْ شوقه العميق له، كَمْا كتبت كلمات تعبر عَنّْ حزنها. كان عَنّْد فراقهما، متمنياً أن يكون إلَّى جانبها، ويصلي عليه أيضاً.

وكتبت الفنانة المصرية “كل عام واجازتك فِيْ الجنة يا حبيبي اشتاق لك كثيرا واتمنى ان تكون معَنّْا لكنني واثق انك فِيْ مكان افضل”.

واضاف اللهم اني اخي دائما فِيْ ودائعك رحمه الله واغفر له واجعله فِيْ بيوت جنتك الامينة المطمئنة اللهم انر مقدسه ورائحته. المشهد، وطيبة نومه، ونسيان وحدته، وانقذه من عذاب القبر أيها الرحيم “.

وتلقى السباعي التعازي والتعازي من عدد كبير من الفنانين الذين عبروا عَنّْ حزنهم لما حدث من خلال تعليقاتهم على منشوره، ومنهم الفنانة سارة الشمالي وبسمة حسن التي علقت على “عش وفكر نودي”.

كَمْا انخرط المتابعون فِيْ التدوينة، داعين رحمة أخيهم الراحل ودعوا الله أن يلهم أهل الفقيد الصبر والراحة.

يذكر أن رجل الأعمال فريد المرشدي توفِيْ عام 2014، إثر حادث مروري على طريق السويس السريع، وكانت رحيله حالة من الصدمة والحزن لأسرته ووالدته المنتجة ناهد فريد شوقي.

فريد مرشدي هُو حفِيْد الفنان الراحل فريد شوقي، وكان متزوجًا سابقًا من الفنانة المصرية سوسن بدر، لكنهما انفصلا بعد أربع سنوات من العلاقة، بسبب عدم التفاهم بينهما أو توافر عَنّْاصر الانسجام بينهما. . الأجزاء. لأن فارق السن بينهما كبير، حيث زادت سوسن بدر عشرين عاما.

كررت المرشدي تجربة زواجها من الفنانة داليا البحري، عام 2008، واستمر زواجهما خمس سنوات قبل الانفصال عام 2013، بعد أن أنجبت ابنتهما الوحيدة، ولم تستمر مسيرة مرشدي، بعد فترة طويلة من انفصالها عَنّْ داليا. وتوفِيْ فِيْ العام التالي.