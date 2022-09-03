ناهد زيدان تحتفل بعيد ميلاد زوجها باسل خياط بفِيْديو رومانسي يجمعهما

احتفلت ناهد زيدان، زوجة الفنان السوري باسل خياط، بعيد ميلادها بكلمات مليئة بالحب، حيث نشرت فِيْديو رومانسي على إنستغرام جمعتهما من أجواء الاحتفال.

ووثق زيدان اللحظة التي احتفل فِيْها زوجها الفنان باسل خياط بعيد ميلاده، حيث بدا فِيْ غاية السعادة حيث قدم تمنياته وأطفأ الشموع، وظهرت زوجته ناهد ودعمته بطريقة رومانسية، وأرفقت الفِيْديو. للتعليق. وأعربت فِيْه عَنّْ حبها العميق له قائلة “عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

من جهته، رد الفنان باسل خياط على زوجته، بنشر الفِيْديو عبر خاصية Instagram، وأرفقه بقلب أحمر.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع الفِيْديو، معربين عَنّْ إعجابهم بهذا الثنائي، وحماسة ناهد لمشاركة كل لحظاتها مع زوجها الفنان، وأشار البعض إلَّى درجة التفاهم والانسجام التي يتمتعون بها، بالإضافة إلَّى الوضوح الواضح. “الكيمياء” بينهما.

هذه ليست المرة الأولى التي تنشر فِيْها ناهد صورًا لها ولأسرتها على مواقع إعلامية تحظى بشعبية كبيرة لدى الجمهُور، حيث يُنظر إليها على أنها مثال للعائلة المثالية، حيث يأتي التفاهم أولاً.

ومؤخرا شاركت صورة رومانسية مع زوجها، عبر موقع “إنستجرام”، بدت وكأنها مبنية عليه، وكتبت “عيد الحب لي إلَّى الأبد”.

كشف باسل خياط فِيْ إحدى إطلالاته الإعلامية أن “الخلد” على وجه زوجته كان سر انجذابه لها، والحب الذي يجمعهما تضاعف مع مرور الوقت.

وقالت ناهد زيدان إنه عَنّْدما كان يشاهد باسل خياط على شاشة التلفاز شعر بقلبه ينبض بشدة وانجذابه الشديد إليه، مضيفة “استطعت الحصول على رقم هاتفه والتحدث معه، ثم انعقد أول لقاء مع باسل”. قابلني. “لقد أحبني ووقع فِيْ حبي من النظرة الأولى، خاصة بعد أن استدرجه الخلد ليأخذ خدي، ثم واصل المواجهات التي توجت بالزواج.

كَمْا أشار الفنان السوري إلَّى أنه سبق له أن قال إنه لا يحب زوجته ناهد، لكن ما يربطه بها أقوى من الحب.

على الصعيد الفني، كان آخر أعمال الفنان باسل خياط مسلسل “A Dangerous Turn” للمخرج الصدر مسعود، والذي تناول جريمة قتل تعرضت لها فتاة مؤثرة عبر موقع “تيك توك” اسمها سلمى، وقد ملايين المعجبين، حيث يتم الحصول على جسدها فِيْ سيارة إحدى الشخصيات ذات الشخصية الاعتبارية فِيْ مصر.

كَمْا ناقش المسلسل مجموعة متنوعة من القضايا الاجتماعية الحساسة وسلط الضوء على الأثر السلبي لسوء استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل الاجتماعي.